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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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The Guardian

Німецька армія домовляється з крупними перевізниками про перекидання військ і зброї на випадок атаки рф

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Бундесвер веде переговори з логістичними компаніями для перекидання військ та техніки до східного кордону НАТО. Німеччина визначена логістичним центром Альянсу.

Німецька армія домовляється з крупними перевізниками про перекидання військ і зброї на випадок атаки рф

Армія Німеччини (Бундесвер) веде переговори з кількома крупними логістичними та транспортними компаніями щодо можливості перекидання військ, боєприпасів і техніки до східного кордону НАТО на випадок нападу росії на територію Альянсу. Про це інформує видання Handelsblatt з посиланням на джерела, передає УНН.  

Деталі

За даними видання, серед компаній, до яких звернувся Бундесвер, були оборонний гігант Rheinmetall, група авіакомпаній Lufthansa та державний залізничний оператор Deutsche Bahn.

Зазначається, що у своїй Стратегії національної безпеки до 2023 року федеральний уряд Німеччини визначив роль Німеччини як "логістичного центру" НАТО. У разі конфлікту країна повинна надати десятки тисяч солдатів Альянсу на посилення східного флангу.

Бундесвер майже виключно покладається на цивільних постачальників послуг для матеріально-технічного транспортування військових товарів і обладнання за межі кризових зон. У морському та повітряному транспорті для великогабаритних і надважких матеріалів це навіть 100 відсотків

- підтвердило оперативне командування Бундесверу на запит.

Як пише видання, з посиланням на джерела в галузі, наразі ведуться дискусії щодо того, чи може льотна школа авіакомпанії Lufthansa взяти на себе базову підготовку пілотів винищувачів.

Нагадаємо

У німецькому Гамбурзі з 25 вересня відбудуться масштабні навчання Бундесверу на випадок нападу росії. У місті розмістяться військовослужбовці, колони вантажної техніки, мобільні шпиталі та гелікоптери.

Новий уряд Німеччини планує оновити військову службу на добровільній основі. Питання обов'язкового призову поки що залишається відкритим, але буде запроваджено систему реєстрації.

Головною метою майбутньої військової реформи є зменшення бюрократії в Бундесвері - Пісторіус11.04.25, 12:18 • 5828 переглядiв

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