Немецкая армия договаривается с крупными перевозчиками о переброске войск и оружия на случай атаки рф

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
18:22 • 11537 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

17:32 • 18732 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 57370 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 73026 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 94691 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 152581 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 118533 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 226004 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 118549 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 85141 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+17°
1м/с
39%
751 мм
Популярные новости

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 36283 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 43892 просмотра

В "Дії" запускают новую услугу для водителей: детали

22 апреля, 11:06 • 24393 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 60316 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 37036 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 37050 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 57370 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 60336 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 152581 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 123471 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Харьков

Киев

Соединенные Штаты

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

15:52 • 11456 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

15:42 • 11594 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 43913 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 36302 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 82181 просмотра
Актуальное

Шахед-136

DJI Mavic

Facebook

Фокс Ньюс

Хранитель

Немецкая армия договаривается с крупными перевозчиками о переброске войск и оружия на случай атаки рф

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Бундесвер ведет переговоры с логистическими компаниями для переброски войск и техники к восточной границе НАТО. Германия определена логистическим центром Альянса.

Немецкая армия договаривается с крупными перевозчиками о переброске войск и оружия на случай атаки рф

Армия Германии (Бундесвер) ведет переговоры с несколькими крупными логистическими и транспортными компаниями о возможности переброски войск, боеприпасов и техники к восточной границе НАТО на случай нападения россии на территорию Альянса. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, передает УНН.  

Детали

По данным издания, среди компаний, к которым обратился Бундесвер, были оборонный гигант Rheinmetall, группа авиакомпаний Lufthansa и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Отмечается, что в своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года федеральное правительство Германии определило роль Германии как "логистического центра" НАТО. В случае конфликта страна должна предоставить десятки тысяч солдат Альянса на усиление восточного фланга.

Бундесвер почти исключительно полагается на гражданских поставщиков услуг для материально-технической транспортировки военных товаров и оборудования за пределы кризисных зон. В морском и воздушном транспорте для крупногабаритных и сверхтяжелых материалов это даже 100 процентов

- подтвердило оперативное командование Бундесвера по запросу.

Как пишет издание, со ссылкой на источники в отрасли, в настоящее время ведутся дискуссии о том, может ли летная школа авиакомпании Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

Напомним

В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.

Новое правительство Германии планирует обновить военную службу на добровольной основе. Вопрос обязательного призыва пока что остается открытым, но будет введена система регистрации.

Главной целью будущей военной реформы является уменьшение бюрократии в Бундесвере - Писториус11.04.25, 12:18 • 5828 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаНовости Мира
Люфтганза
Бундесвер
Рейнметалл
NATO
Борис Писториус
Германия
Brent
$67.27
Bitcoin
$91,512.00
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,393.45
Ethereum
$1,703.24