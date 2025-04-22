Немецкая армия договаривается с крупными перевозчиками о переброске войск и оружия на случай атаки рф

Армия Германии (Бундесвер) ведет переговоры с несколькими крупными логистическими и транспортными компаниями о возможности переброски войск, боеприпасов и техники к восточной границе НАТО на случай нападения россии на территорию Альянса. Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По данным издания, среди компаний, к которым обратился Бундесвер, были оборонный гигант Rheinmetall, группа авиакомпаний Lufthansa и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Отмечается, что в своей Стратегии национальной безопасности до 2023 года федеральное правительство Германии определило роль Германии как "логистического центра" НАТО. В случае конфликта страна должна предоставить десятки тысяч солдат Альянса на усиление восточного фланга.

Бундесвер почти исключительно полагается на гражданских поставщиков услуг для материально-технической транспортировки военных товаров и оборудования за пределы кризисных зон. В морском и воздушном транспорте для крупногабаритных и сверхтяжелых материалов это даже 100 процентов - подтвердило оперативное командование Бундесвера по запросу.

Как пишет издание, со ссылкой на источники в отрасли, в настоящее время ведутся дискуссии о том, может ли летная школа авиакомпании Lufthansa взять на себя базовую подготовку пилотов истребителей.

Напомним

В немецком Гамбурге с 25 сентября состоятся масштабные учения Бундесвера на случай нападения россии. В городе разместятся военнослужащие, колонны грузовой техники, мобильные госпитали и вертолеты.

Новое правительство Германии планирует обновить военную службу на добровольной основе. Вопрос обязательного призыва пока что остается открытым, но будет введена система регистрации.

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