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Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет Німеччини до понад 60 млрд євро - Reuters

Киев • УНН

 • 1804 просмотра

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет країни до понад 60 мільярдів євро, починаючи з 2025 року. У 2024 році звичайний оборонний бюджет Німеччини склав 52 мільярди євро.

Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет Німеччини до понад 60 млрд євро - Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус стремится к резкому увеличению годового оборонного бюджета страны до более 60 миллиардов евро начиная с 2025 года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В 2024 году обычный оборонный бюджет Германии составил 52 миллиарда евро. Он был дополнен 20 миллиардами евро из специального фонда в размере 100 миллиардов евро, созданного в ответ на вторжение россии в Украину.

Фонд имеет целью вернуть усовершенствовать давно заброшенную армию Германии, но будет полностью исчерпан до 2028 года. Писториус хочет, чтобы повышение бюджета вступило в силу в 2025 году. Также министр стремится сохранить годовые расходы на уровне более 60 миллиардов евро в течение следующих четырех лет, и что это будет покрыто среднесрочными планами расходов правительства.

Кроме того сообщается, что министерство обороны стремится к бюджету около 63 миллиардов евро на 2025 год. Это будет на 10 миллиардов евро больше, чем бюджетное предложение, предложенное коалицией бывшего канцлера Олафа Шольца до ее распада в ноябре прошлого года.

Тем не менее, вызов будет заключаться в том, как эти деньги можно будет потратить своевременно

- добавил источник Reuters.

В этом ответе было обращено внимание на проблему того, что оборонная промышленность часто испытывает трудности с наращиванием производства достаточно быстро, чтобы учитывать незапланированные заказы.

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В 2024 году Министерство обороны испытывало трудности с достижением целевого показателя НАТО в 2% военных расходов как доли национального производства из-за медленного распределения средств.

Высокопоставленный правительственный источник, которого в среду спросили о заявленной цели "более 60 миллиардов евро", был менее конкретным, но сказал, что цифра является приблизительной.

Пресс-секретарь Министерства обороны, которую попросили прокомментировать этот вопрос, заявила, что бюджетный процесс на 2025 год еще не завершен. Она не подтвердила и не опровергла заявленную цель в более 60 миллиардов евро.

Германия и другие европейские страны находятся под сильным давлением со стороны администрации Трампа относительно увеличения расходов на оборону.

Европейские члены НАТО также чувствуют себя менее способными полагаться на гарантии безопасности США, чем в прошлом, поскольку они противостоят более агрессивной россии.

Германия, крупнейшая экономика Европы, недавно одобрила планы по масштабному увеличению расходов, что стало важным поворотом для страны, которая традиционно выступала за строгую фискальную дисциплину. Фискальный план включает 500 миллиардов евро для специального фонда инфраструктуры, а также в значительной степени исключает оборонные инвестиции из внутренних правил, ограничивающих заимствования.

Дополнение

Борис Писториус сохранит должность министра обороны в новом правительстве ФРГ. Также стали известны другие назначения в коалиции между христианско-демократическим союзом (ХДС) Фридриха Мерца и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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