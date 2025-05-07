Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет Німеччини до понад 60 млрд євро - Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне різкого збільшення річного оборонного бюджету країни до понад 60 мільярдів євро починаючи з 2025 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У 2024 році звичайний оборонний бюджет Німеччини становив 52 мільярди євро. Він був доповнений 20 мільярдами євро зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, створеного у відповідь на вторгнення росії до України.

Фонд має на меті повернути вдосконалити давно занедбану армію Німеччини, але буде повністю вичерпаний до 2028 року.Пісторіус хоче, щоб підвищення бюджету набуло чинності у 2025 році. Також міністр прагне зберегти річні витрати на рівні понад 60 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, і що це буде покрито середньостроковими планами витрат уряду.

Крім того повідомляться, що міністерство оборони прагне бюджету близько 63 мільярдів євро на 2025 рік. Це буде на 10 мільярдів євро більше, ніж бюджетна пропозиція, запропонована коаліцією колишнього канцлера Олафа Шольца до її розпаду в листопаді минулого року.

Тим не менш, виклик полягатиме в тому, як ці гроші можна буде витратити своєчасно - додало джерело Reuters.

У цій відповіді було звернуто увагу на проблему того, що оборонна промисловість часто має труднощі з нарощуванням виробництва достатньо швидко, щоб враховувати незаплановані замовлення.

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У 2024 році Міністерство оборони мало труднощі з досягненням цільового показника НАТО у 2% військових витрат як частки національного виробництва через повільне розподілення коштів.

Високопоставлене урядове джерело, якого в середу запитали про заявлену ціль "понад 60 мільярдів євро", було менш конкретним, але сказало, що цифра є приблизною.

Речниця Міністерства оборони, яку попросили прокоментувати це питання, заявила, що бюджетний процес на 2025 рік ще не завершено. Вона не підтвердила і не спростувала заявлену ціль у понад 60 мільярдів євро.

Німеччина та інші європейські країни перебувають під сильним тиском з боку адміністрації Трампа щодо збільшення витрат на оборону.

Європейські члени НАТО також відчувають себе менш здатними покладатися на гарантії безпеки США, ніж у минулому, оскільки вони протистоять більш агресивній росії.

Німеччина, найбільша економіка Європи, нещодавно схвалила плани щодо масштабного збільшення витрат, що стало важливим поворотом для країни, яка традиційно виступала за сувору фіскальну дисципліну. Фіскальний план включає 500 мільярдів євро для спеціального фонду інфраструктури, а також значною мірою виключає оборонні інвестиції з внутрішніх правил, що обмежують запозичення.

Доповнення

Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони у новому уряді ФРН. Також стали відомі інші призначення в коаліції між християнсько-демократичним союзом (ХДС) Фрідріха Мерца та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).