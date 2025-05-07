Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет Німеччини до понад 60 млрд євро - Reuters

$41.450.15
46.960.22
ukenru
"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна
Ексклюзив
14:38 • 4378 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
14:35 • 10586 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Ексклюзив
13:29 • 14716 перегляди

Гранола, мюслі, пластівці: нутриціолог пояснила, чи можуть бути корисними сухі сніданки

Ексклюзив
13:20 • 21486 перегляди

На якому етапі введення електронної оплати у маршрутках в Києві - відповідь КМДА

Ексклюзив
10:29 • 60100 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку

10:06 • 73560 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Ексклюзив
09:50 • 70520 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Ексклюзив
09:39 • 66087 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів

Ексклюзив
7 травня, 07:07 • 49131 перегляди

Домашнє насильство: кількість звернень впала майже вдвічі у 2025 році - Нацполіція

7 травня, 06:41 • 44424 перегляди

Католицький світ чекає на появу білого диму: сьогодні у Ватикані розпочинається конклав

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
33%
746 мм
Популярнi новини

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 91661 перегляди

Житомирщина зазнала атаки рф "шахедами": показали наслідки

7 травня, 06:00 • 22190 перегляди

Атака рф на Київ зачепила вже п'ять районів: пошкоджено бізнес-центр

7 травня, 06:57 • 35497 перегляди

На Київщині ворожа атака дронів пошкодила новобудови: показали наслідки

7 травня, 07:16 • 48939 перегляди

Мати і син загинули внаслідок російської атаки по Києву, жінка не дожила до дня народження

7 травня, 07:42 • 20508 перегляди
Публікації

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

10:29 • 60150 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

10:06 • 73596 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

09:50 • 70545 перегляди

Створюють рекорди та примножують врожаї: історія агроінституту, який потрапив до Книги рекордів
Ексклюзив

09:39 • 66108 перегляди

НАБУшники, прокурори та податківці – хто очолить Бюро економічної безпеки?

7 травня, 05:45 • 92076 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

13:49 • 5538 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 55203 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 105295 перегляди

Met Gala 2025: знаменитості вразили образами, Ріанна оголосила про третю вагітність

6 травня, 05:59 • 102035 перегляди

Netflix випустив тизер фінального сезону "Гри в кальмара": дата виходу

6 травня, 05:16 • 113177 перегляди
Актуальне

COVID-19

ChatGPT

Facebook

Telegram

Шахед-136

Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет Німеччини до понад 60 млрд євро - Reuters

Київ • УНН

 • 3688 перегляди

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет країни до понад 60 мільярдів євро, починаючи з 2025 року. У 2024 році звичайний оборонний бюджет Німеччини склав 52 мільярди євро.

Пісторіус прагне збільшити річний оборонний бюджет Німеччини до понад 60 млрд євро - Reuters

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прагне різкого збільшення річного оборонного бюджету країни до понад 60 мільярдів євро починаючи з 2025 року.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У 2024 році звичайний оборонний бюджет Німеччини становив 52 мільярди євро. Він був доповнений 20 мільярдами євро зі спеціального фонду в розмірі 100 мільярдів євро, створеного у відповідь на вторгнення росії до України.

Фонд має на меті повернути вдосконалити давно занедбану армію Німеччини, але буде повністю вичерпаний до 2028 року.Пісторіус хоче, щоб підвищення бюджету набуло чинності у 2025 році. Також міністр прагне зберегти річні витрати на рівні понад 60 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років, і що це буде покрито середньостроковими планами витрат уряду.

Крім того повідомляться, що міністерство оборони прагне бюджету близько 63 мільярдів євро на 2025 рік. Це буде на 10 мільярдів євро більше, ніж бюджетна пропозиція, запропонована коаліцією колишнього канцлера Олафа Шольца до її розпаду в листопаді минулого року.

Тим не менш, виклик полягатиме в тому, як ці гроші можна буде витратити своєчасно

- додало джерело Reuters.

У цій відповіді було звернуто увагу на проблему того, що оборонна промисловість часто має труднощі з нарощуванням виробництва достатньо швидко, щоб враховувати незаплановані замовлення.

Україна отримає один Patriot з Ізраїлю і, можливо, ще один з Німеччини або Греції - NYT04.05.25, 16:49 • 5972 перегляди

У 2024 році Міністерство оборони мало труднощі з досягненням цільового показника НАТО у 2% військових витрат як частки національного виробництва через повільне розподілення коштів.

Високопоставлене урядове джерело, якого в середу запитали про заявлену ціль "понад 60 мільярдів євро", було менш конкретним, але сказало, що цифра є приблизною.

Речниця Міністерства оборони, яку попросили прокоментувати це питання, заявила, що бюджетний процес на 2025 рік ще не завершено. Вона не підтвердила і не спростувала заявлену ціль у понад 60 мільярдів євро.

Німеччина та інші європейські країни перебувають під сильним тиском з боку адміністрації Трампа щодо збільшення витрат на оборону.

Європейські члени НАТО також відчувають себе менш здатними покладатися на гарантії безпеки США, ніж у минулому, оскільки вони протистоять більш агресивній росії.

Німеччина, найбільша економіка Європи, нещодавно схвалила плани щодо масштабного збільшення витрат, що стало важливим поворотом для країни, яка традиційно виступала за сувору фіскальну дисципліну. Фіскальний план включає 500 мільярдів євро для спеціального фонду інфраструктури, а також значною мірою виключає оборонні інвестиції з внутрішніх правил, що обмежують запозичення.

Доповнення

Борис Пісторіус збереже посаду міністра оборони у новому уряді ФРН. Також стали відомі інші призначення в коаліції між християнсько-демократичним союзом (ХДС) Фрідріха Мерца та Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН).

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Reuters
NATO
MIM-104 Patriot
Борис Пісторіус
Німеччина
Олаф Шольц
Сполучені Штати
Україна
Brent
$61.95
Bitcoin
$97,022.00
S&P 500
$5,632.11
Tesla
$275.85
Газ TTF
$34.77
Золото
$3,401.59
Ethereum
$1,829.25