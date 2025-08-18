Европейские лидеры встретятся с Зеленским перед его переговорами с Трампом - Le Monde
Киев • УНН
Лидеры стран Европы проведут подготовительную встречу с президентом Украины в Вашингтоне. Это произойдет перед его встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.
Детали
Встреча запланирована примерно на 13:00 по вашингтонскому времени (20:00 по Киеву). Сообщается, что это будет "подготовительная встреча", которая состоится перед встречами с американским президентом в Белом доме, добавила европейская исполнительная власть в своей официальной повестке дня.
Также сообщается, что Дональд Трамп встретится со следующими политиками:
- Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен;
- Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте;
- Премьер-министром Великобритании Киром Стармером;
- Президентом Франции Эммануэлем Макроном;
- Канцлером Германии Фридрихом Мерцем
- Премьер-министром Италии Джорджией Мелони;
- Президентом Финляндии Александром Стуббом.
Напомним
Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также УНН сообщал, что британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете.