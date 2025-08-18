Європейські лідери зустрінуться із Зеленським перед його переговорами з Трампом - Le Monde

Лідери країн Європи, які прибули у Вашингтон, зустрінуться з українським президентом перед його зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Зустріч запланована приблизно на 13:00 за вашингтонським часом (20:00 за Києвом). Повідомляється, що це буде "підготовча зустріч", яка відбудеться перед зустрічами з американським президентом у Білому домі, додала європейська виконавча влада у своєму офіційному порядку денному.

Також повідомляється, що Дональд Трамп зустрінеться з наступними політиками:

Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн;

Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте;

Прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером;

Президентом Франції Еммануелем Макроном;

Канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем;

Прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні;

Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Також УНН повідомляв, що британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті.