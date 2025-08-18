Британські дипломати готують Зеленського до зустрічі з Трампом - Bild

Британські дипломати "тренують" Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом, щоб уникнути нового скандалу в Овальному кабінеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bild.

Деталі

У публікації йдеться про те, що президент України радять берегти самолюбство президента США, якомога більше хвалити його публічно і не провокувати. Це також включає в себе похвалу зусиллям Трампа щодо встановлення миру в Україні та визнання того, що Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону.

Також повідомляється, що Зеленський за лаштунками має "обережно впливати, щоб домогтися від Білого дому досягнення цілей України".

Нагадаємо

Білий дім оприлюднив офіційний порядок денний президента США Дональда Трампа на 18 серпня. Заплановано годинну двосторонню зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.