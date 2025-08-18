$41.340.11
Британские дипломаты готовят Зеленского к встрече с Трампом - Bild

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом. Цель - избежать нового скандала в Овальном кабинете.

Британские дипломаты готовят Зеленского к встрече с Трампом - Bild

Британские дипломаты "тренируют" Владимира Зеленского перед встречей с Дональдом Трампом, чтобы избежать нового скандала в Овальном кабинете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В публикации говорится о том, что президенту Украины советуют беречь самолюбие президента США, как можно больше хвалить его публично и не провоцировать. Это также включает в себя похвалу усилиям Трампа по установлению мира в Украине и признание того, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Также сообщается, что Зеленский за кулисами должен "осторожно влиять, чтобы добиться от Белого дома достижения целей Украины".

Напомним

Белый дом обнародовал официальную повестку дня президента США Дональда Трампа на 18 августа. Запланирована часовая двусторонняя встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Евгений Устименко

