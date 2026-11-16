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Financial Times
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FAB-500

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу запретили самостоятельно пилотировать самолёты

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Канцлер Германии потерял возможность самостоятельно управлять самолётами из-за нехватки времени на регулярные полёты. Он также продал свой самолёт.

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу запретили самостоятельно пилотировать самолёты

Канцлер Германии Фридрих Мерц больше не может самостоятельно управлять самолетами и автомобилем из-за ограничений безопасности. Из-за нехватки времени он также продал собственный самолет, которым ранее пользовался для полетов. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Фридрих Мерц, имеющий лицензию пилота с 2009 года, больше не управляет самолетами самостоятельно. Как выяснило издание, 14 ноября во время перелета на партийный съезд ХДС в Шлезвиг-Гольштейне канцлер находился в кабине пилотов, однако самолетом управлял сотрудник чартерной авиакомпании.

Мерц также продал свой двухмоторный самолет Diamond DA62. Для сохранения права на самостоятельное пилотирование необходимо регулярно совершать полеты. Очевидно, из-за работы канцлеру не хватает времени на свое хобби. После завершения полномочий он сможет восстановить допуск к полетам, пройдя проверку с экзаменатором.

Самостоятельно управлять автомобилем канцлеру также не позволяют по соображениям безопасности. На аналогичные ограничения в 2024 году жаловался его предшественник Олаф Шольц, который называл себя "заядлым автомобилистом".

Мерц призвал Трампа провести переговоры с путиным по Украине "без сюрпризов"13.11.26, 15:52 • 5381 просмотр

Ольга Розгон

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Фридрих Мерц
Германия
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