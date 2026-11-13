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Мерц призвал Трампа провести переговоры с путиным по Украине "без сюрпризов"

Киев • УНН

 • 1484 просмотра

Канцлер Германии призвал Трампа координировать переговоры с путиным по Украине с Европой и Киевом. Он ожидает участия ЕС в мирном процессе.

Мерц призвал Трампа провести переговоры с путиным по Украине "без сюрпризов"

В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц призвал президента США Дональда Трампа не допускать никаких неожиданностей во время ожидаемых на следующей неделе переговоров с президентом россии владимиром путиным по Украине в Китае. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Некоторые здесь, в Дублине, опасаются, что это может превратиться во "второй момент в Анкоридже"", — сказал Мерц, имея в виду саммит Трампа и путина в Анкоридже, который европейские лидеры рассматривали как потенциально переломный момент в усилиях по прекращению войны в Украине.

Поэтому я хочу четко донести наше послание до Соединенных Штатов: пожалуйста, никаких неожиданностей. Продолжайте действовать как часть "команды Европы" и "команды Украины"

- подчеркнул Мерц.

Мерц добивается от лидеров ЕС обязательства поддерживать Украину в рамках переговоров по долгосрочному бюджету Евросоюза.

По его словам, это предложение получило широкую поддержку, хотя до достижения договоренности еще далеко.

После встреч представителей США и россии в Абу-Даби на этой неделе, по словам Мерца, в ближайшие недели ожидается начало полноценных мирных переговоров, в которых впервые примет участие Европа.

Он отверг призывы россии сделать архитектуру безопасности Европы центральной темой переговоров, аргументируя это тем, что такая система уже существует в форме НАТО.

Предстоящие переговоры должны сосредоточиться на одном ключевом вопросе: в рамках какой системы можно будет гарантировать безопасность Украины после достижения мира? Однако сначала мы должны сами достичь этого мира

- добавил Мерц.

В Германии допустили переговоры Мерца с путиным11.11.26, 18:33 • 5868 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
НАТО
Абу-Даби
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Китай
Соединённые Штаты
Украина