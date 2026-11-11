В Германии допустили переговоры Мерца с путиным

После переговоров по Украине в Абу-Даби вероятность контакта между немецким канцлером Фридрихом Мерцем и диктатором рф владимиром путиным возросла. Об этом сообщает Die Zeit, пишет УНН.

Теперь в Абу-Даби мы достигли взаимопонимания по основным принципам соглашения. Это взаимопонимание теперь будет также доведено до сведения президента россии, и на этой основе могут развиваться переговоры - сказал представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Ранее в кремле сообщили, что путин открыт к контактам с Европейским Союзом, а также с Мерцем.

Сам канцлер Германии заявил, что не откажется от встречи с путиным, если тот, например, приедет в Майами на саммит G20 в декабре.

Фридрих Мерц заявлял, что не будет избегать разговора с путиным, если тот приедет на саммит G20. Присутствие российского лидера пока не подтверждено.

Дополнение

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные мирные переговоры с участием Украины, США и рф. Второй день переговоров продолжался около двух часов.

Как сообщали в правительственном Центре стратегических коммуникаций, накануне стороны, по сообщениям, обсуждали возможность масштабного обмена военнопленными в формате 1000 на 1000 или 1500 на 1500. А сегодня, 11 ноября, по сообщениям, участники планировали обсудить деэскалацию, безопасность судоходства в Чёрном море, энергетику и другие военные вопросы.

Второй день переговоров в Абу-Даби должен был затронуть вопрос территорий, отмечало Politico.