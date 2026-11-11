У Німеччині допустили переговори Мерца з путіним
Київ • УНН
Після переговорів щодо України в Абу-Дабі зросла ймовірність контакту Мерца з путіним. Канцлер не виключив зустрічі на саміті G20.
Після переговорів щодо України в Абу-Дабі ймовірність контакту між німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом і диктатором рф владіміром путіним зросла. Про це повідомляє Die Zeit, пише УНН.
Тепер в Абу-Дабі ми досягли взаєморозуміння щодо основних принципів угоди. Це взаєморозуміння тепер буде доведено також до відома президента росії, і на цій основі можуть розвиватися переговори
Раніше в кремлі повідомили, що путін відкритий до контактів із Європейським Союзом, а також із Мерцом.
Сам канцлер Німеччини заявив, що не відмовиться від зустрічі з путіним, якщо той, наприклад, приїде до Маямі на саміт G20 у грудні.
Фрідріх Мерц заявляв, що не уникатиме розмови з путіним, якщо той приїде на саміт G20. Присутність російського лідера поки не підтверджена.
Доповнення
11 листопада в Абу-Дабі звершилися дводенні мирні переговори за участю України, США та рф. Другий день переговорів тривав близько двох годин.
Як повідомляли в урядовому Центрі стратегічних комунікацій, напередодні сторони, за повідомленнями, обговорювали можливість масштабного обміну військовополоненими у форматі 1000 на 1000 або 1500 на 1500. А сьогодні, 11 листопада, за повідомленнями, учасники планували обговорити деескалацію, безпеку судноплавства в Чорному морі, енергетику та інші воєнні питання.
Другий день переговорів в Абу-Дабі мав торкнутися питання територій, зазначало Politico.