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Мерц закликав Трампа провести переговори з путіним щодо України "без сюрпризів"

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Канцлер Німеччини закликав Трампа координувати переговори з путіним щодо України з Європою та Києвом. Він очікує участі ЄС у мирному процесі.

Мерц закликав Трампа провести переговори з путіним щодо України "без сюрпризів"

У п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента США Дональда Трампа не допускати жодних несподіванок під час очікуваних наступного тижня переговорів із президентом росії володимиром путіним щодо України в Китаї. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Дехто тут, у Дубліні, побоюється, що це може перетворитися на "другий момент в Анкориджі"", — сказав Мерц, маючи на увазі саміт Трампа і путіна в Анкориджі, який європейські лідери розглядали як потенційно переломний момент у зусиллях із припинення війни в Україні.

Тому я хочу чітко донести наше послання до Сполучених Штатів: будь ласка, жодних несподіванок. Продовжуйте діяти як частина "команди Європи" та "команди України"

- підкреслив Мерц.

Мерц домагається від лідерів ЄС зобов’язання підтримувати Україну в межах переговорів щодо довгострокового бюджету Євросоюзу.

За його словами, ця пропозиція отримала широку підтримку, хоча до досягнення домовленості ще далеко.

Після зустрічей представників США та росії в Абу-Дабі цього тижня, за словами Мерца, найближчими тижнями очікується початок повноцінних мирних переговорів, у яких уперше братиме участь Європа.

Він відкинув заклики росії зробити архітектуру безпеки Європи центральною темою переговорів, аргументуючи це тим, що така система вже існує у формі НАТО.

Майбутні переговори мають зосередитися на одному ключовому питанні: у межах якої системи можна буде гарантувати безпеку України після досягнення миру? Однак спочатку ми маємо власне досягти цього миру

- додав Мерц.

У Німеччині допустили переговори Мерца з путіним11.11.26, 18:33 • 5864 перегляди

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Володимир Путін
НАТО
Абу-Дабі
Фрідріх Мерц
Дональд Трамп
Європейський Союз
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна