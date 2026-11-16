Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу заборонили самостійно пілотувати літаки

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц більше не може самостійно керувати літаками та автомобілем через обмеження безпеки. Через брак часу він також продав власний літак, яким раніше користувався для польотів. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

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Фрідріх Мерц, який має ліцензію пілота з 2009 року, більше не керує літаками самостійно. Як з’ясувало видання видання, 14 листопада під час перельоту на партійний з’їзд ХДС у Шлезвіг-Гольштейні канцлер перебував у кабіні пілотів, однак літаком керував співробітник чартерної авіакомпанії.

Мерц також продав свій двомоторний літак Diamond DA62. Для збереження права на самостійне пілотування необхідно регулярно здійснювати польоти. Очевидно, через роботу канцлеру не вистачає часу на своє хобі. Після завершення повноважень він зможе відновити допуск до польотів, пройшовши перевірку з екзаменатором.

Самостійно керувати автомобілем канцлеру також не дозволяють із міркувань безпеки. На аналогічні обмеження у 2024 році скаржився його попередник Олаф Шольц, який називав себе "завзятим автомобілістом".

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