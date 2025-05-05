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"Zeitenwende", Patriot и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Зеленский вспомнил ключевые моменты партнерства Киева и Берлина

Киев • УНН

 • 1194 просмотра

Владимир Зеленский провел разговор с Олафом Шольцом, отметив важную роль Германии в поддержке Украины и личные усилия канцлера. Обсудили дальнейшую помощь.

"Zeitenwende", Patriot и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Зеленский вспомнил ключевые моменты партнерства Киева и Берлина

Президент Украины Владимир Зеленский провел теплую беседу с канцлером Германии Олафом Шольцом и вспомнил ключевые моменты партнерства Киева и Берлина. Об этом Президент сообщил в заметке в Telegram, пишет УНН.

Теплая телефонная беседа с Федеральным канцлером Олафом Шольцом. Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия 

- пишет Зеленский.

Президент вспомнил несколько знаковых моментов, среди которых - речь Шольца о "Zeitenwende" (переломный момент), исторический "кофе-брейк", который способствовал началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также переданные Украине три системы Patriot и другие средства противовоздушной обороны и тому подобное.

Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело. Искренне благодарен за действительно дружеские и всегда откровенные разговоры 

- отметил Зеленский.

Украина получит один Patriot из Израиля и, возможно, еще один из Германии или Греции - NYT04.05.25, 16:49 • 5392 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Израиль
MIM-104 Patriot
Европейский Союз
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Олаф Шольц
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