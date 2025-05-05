"Zeitenwende", Patriot и начало переговоров о вступлении Украины в ЕС: Зеленский вспомнил ключевые моменты партнерства Киева и Берлина
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел разговор с Олафом Шольцом, отметив важную роль Германии в поддержке Украины и личные усилия канцлера. Обсудили дальнейшую помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский провел теплую беседу с канцлером Германии Олафом Шольцом и вспомнил ключевые моменты партнерства Киева и Берлина. Об этом Президент сообщил в заметке в Telegram, пишет УНН.
Теплая телефонная беседа с Федеральным канцлером Олафом Шольцом. Ценим ключевую роль Германии в поддержке Украины на протяжении всех лет войны. Украина также благодарна за ваши личные усилия
Президент вспомнил несколько знаковых моментов, среди которых - речь Шольца о "Zeitenwende" (переломный момент), исторический "кофе-брейк", который способствовал началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также переданные Украине три системы Patriot и другие средства противовоздушной обороны и тому подобное.
Спасибо за заверения, что вы и в дальнейшем будете поддерживать Украину и наше дело. Искренне благодарен за действительно дружеские и всегда откровенные разговоры
Украина получит один Patriot из Израиля и, возможно, еще один из Германии или Греции - NYT04.05.25, 16:49 • 5392 просмотра