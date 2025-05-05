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"Zeitenwende", Patriot і початок переговорів про вступ України до ЄС: Зеленський згадав ключові моменти партнерства Києва та Берліна

Київ • УНН

 • 1484 перегляди

Володимир Зеленський провів розмову з Олафом Шольцом, відзначивши важливу роль Німеччини у підтримці України та особисті зусилля канцлера. Обговорили подальшу допомогу.

"Zeitenwende", Patriot і початок переговорів про вступ України до ЄС: Зеленський згадав ключові моменти партнерства Києва та Берліна

Президент України Володимир Зеленський провів теплу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і згадав ключові моменти партнерства Києва та Берліна. Про це Президент повідомив у дописі в Telegram, пише УНН.

Тепла телефонна розмова з Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля 

- пише Зеленський.

Президент згадав кілька знакових моментів, серед яких — промова Шольца про "Zeitenwende" (переломний момент), історичний "кава-брейк", який сприяв початку переговорів про вступ України до ЄС, а також передані Україні три системи Patriot та інші засоби протиповітряної оборони тощо.

Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Щиро вдячний за дійсно дружні й завжди відверті розмови 

- зазначив Зеленський.

Україна отримає один Patriot з Ізраїлю і, можливо, ще один з Німеччини або Греції - NYT04.05.25, 16:49 • 5396 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Ізраїль
MIM-104 Patriot
Європейський Союз
Греція
Німеччина
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