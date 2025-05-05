"Zeitenwende", Patriot і початок переговорів про вступ України до ЄС: Зеленський згадав ключові моменти партнерства Києва та Берліна
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів розмову з Олафом Шольцом, відзначивши важливу роль Німеччини у підтримці України та особисті зусилля канцлера. Обговорили подальшу допомогу.
Президент України Володимир Зеленський провів теплу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і згадав ключові моменти партнерства Києва та Берліна. Про це Президент повідомив у дописі в Telegram, пише УНН.
Тепла телефонна розмова з Федеральним канцлером Олафом Шольцом. Цінуємо ключову роль Німеччини у підтримці України протягом усіх років війни. Україна також вдячна за ваші особисті зусилля
Президент згадав кілька знакових моментів, серед яких — промова Шольца про "Zeitenwende" (переломний момент), історичний "кава-брейк", який сприяв початку переговорів про вступ України до ЄС, а також передані Україні три системи Patriot та інші засоби протиповітряної оборони тощо.
Дякую за запевнення, що ви й надалі підтримуватимете Україну та нашу справу. Щиро вдячний за дійсно дружні й завжди відверті розмови
Україна отримає один Patriot з Ізраїлю і, можливо, ще один з Німеччини або Греції - NYT04.05.25, 16:49 • 5396 переглядiв