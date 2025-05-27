Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

$41.510.01
46.990.07
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 26219 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 76557 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 72616 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 90872 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 103556 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 82038 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 84666 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 85296 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 80773 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 85633 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.7м/с
83%
746мм
Популярные новости

"Даже одно неосторожное слово могло обернуться угрозой": 17-летнего украинца спасли из оккупации

26 мая, 14:28 • 12686 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 49445 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 24042 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 52104 просмотра

Великобритания и ЕС вступили в "напряженную борьбу" за оборонное соглашение - Politico

18:26 • 14644 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 52114 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 444302 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 479472 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 429879 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 519944 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Кайя Каллас

Руслан Стефанчук

Сергей Лещенко

Радослав Сикорский

Кир Стармер

Актуальные места

Киев

Харьков

Херсонская область

Одесская область

Николаев

Реклама
УНН Lite

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 24053 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 49459 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 175224 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 280294 просмотра

У Билли Джоэла диагностировано редкое заболевание мозга, концерты отменены

23 мая, 19:29 • 112564 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Северный поток

Телеграмма

The Economist

Х-47М2 "Кинжал"

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

Киев • УНН

 • 110 просмотра

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль опроверг снятие ограничений на удары западным дальнобойным оружием по территории россии. По его словам, новых решений по этому вопросу нет.

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг какое-либо изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Детали

По его словам, Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по россии.

Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет

- сказал Клингбайль.

Добавим, что Ларс Клингбайль представляет Социал-демократическую партию Германии, членом которой является предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступавший против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по территории россии сняты. По его словам, никаких ограничений по дальности оружия, поставляемого в Украину, "больше нет ни со стороны англичан, ни со стороны французов, ни со стороны нас, ни со стороны американцев".

Мерц объяснил, почему больше не комментирует поставки Taurus и другого вооружения Украине15.05.25, 15:58 • 2986 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Социал-демократическая партия Германии
Фридрих Мерц
Германия
Олаф Шольц
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$64.10
Bitcoin
$109,176.90
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,376.27
Ethereum
$2,557.68