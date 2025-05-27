Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль опроверг какое-либо изменение правительственной политики ФРГ относительно снятия ограничений на дальность ударов западным оружием по территории россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Детали

По его словам, Германия не меняла ограничения для Украины на дальнобойные удары по россии.

Новых решений по этому вопросу нет. Мы договорились не обсуждать системы вооружений публично. Что касается дальности, хочу сказать, что никаких новых договоренностей, выходящих за рамки предыдущей политики правительства, нет - сказал Клингбайль.

Добавим, что Ларс Клингбайль представляет Социал-демократическую партию Германии, членом которой является предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступавший против передачи Украине дальнобойных ракет Taurus.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения для Украины на дальность ударов западным оружием по территории россии сняты. По его словам, никаких ограничений по дальности оружия, поставляемого в Украину, "больше нет ни со стороны англичан, ни со стороны французов, ни со стороны нас, ни со стороны американцев".

Мерц объяснил, почему больше не комментирует поставки Taurus и другого вооружения Украине