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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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Німеччина не змінювала обмеження дальності ударів по рф - віцеканцлер

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив зняття обмежень на удари західною далекобійною зброєю по території росії. За його словами, нових рішень з цього питання немає.

Німеччина не змінювала обмеження дальності ударів по рф - віцеканцлер

Віцеканцлер та міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заперечив будь-яку зміну урядової політики ФРН щодо зняття обмежень на дальність ударів західною зброєю по території росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецький телеканал NTV.

Деталі

За його словами, Німеччина не змінювала обмеження для України на далекобійні удари по росії.

Нових рішень з цього питання немає. Ми домовились не обговорювати системи озброєнь публічно. Що стосується дальності, хочу сказати, що жодних нових домовленостей, які виходять за рамки попередньої політики уряду, немає

- сказав Клінгбайль.

Додамо, що Ларс Клінгбайль представляє Соціал-демократичну партію Німеччини, членом якої є попередній канцлер ФРН Олаф Шольц, який виступав проти передання Україні далекобійних ракет Taurus.

Нагадаємо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що обмеження для України на дальність ударів західною зброєю по території росії знято. За його словами, жодних обмежень щодо дальності зброї, що поставляється в Україну, "більше немає ні з боку англійців, ні з боку французів, ні з боку нас, ні з боку американців".

Мерц пояснив, чому більше не коментує постачання Taurus та іншого озброєння Україні15.05.25, 15:58 • 2986 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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