Мужчина проехал 30 км на скоростном поезде, уцепившись за его внешнюю часть

В Баварии, мужчина прыгнул на стойку между двумя вагонами скоростного поезда ICE в момент его отправления и вцепился за тросы. Он держался за провода кабеля около 30 километров, в то время, как поезд ехал с максимальной скоростью 282 километра в час.

Передает УНН со ссылкой на Bayerischer Rundfunk.

Детали

В четверг после слишком длительного перекура пассажир поезда в Баварии, Германия, запрыгнул на отправляющийся поезд ICE, зацепившись за внешнюю часть поезда. Локомотив тронулся и мужчина продержался снаружи десятки километров.

Безбилетный проезд

По данным федеральной полиции, 40-летний мужчина сел на поезд до Любека в Мюнхене в четверг без действительного билета и хотел перекурить на железнодорожном вокзале в Ингольштадте. Но он не успел вовремя. Когда двери закрылись, мужчина прыгнул на кронштейн между двумя вагонами и зацепился за тросы - так он держался около 30 километров. Мужчина ехал на внешней части поезда с максимальной скоростью 282 километра в час вдоль экспресс-линии в направлении Нюрнберга. Свидетели наблюдали за инцидентом и проинформировали диспетчерский центр.

Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

Все закончилось очень зрелищно, но в то же время опасно.

Центр управления идентифицировал соответствующий поезд ICE, следовавший из Мюнхена в Любек, и сообщил об этом машинисту поезда. Затем он применил контролируемое торможение на высокоскоростной линии и остановил поезд на станции Киндинг.

Мужчину передали федеральной полиции на главном вокзале Нюрнберга: он «чудом» не пострадал в результате опасной авантюры. Против мужчины открыто уголовное производство за мошенничество и хулиганство.

Девушка-спелеолог второй раз застряла в одной и той же пещере на глубине 580 метров под землей