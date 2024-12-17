Девушка-спелеолог второй раз застряла в одной и той же пещере на глубине 580 метров под землей

Девушка получила травмы нижних конечностей, но спасатели говорят, что она сознательная. Команда пытается освободить Оттавию Пиану, взрывая узкие пещеры с помощью микровзрывчатки.

Передает УНН со ссылкой на ANSA.

Оттавия Пиана - очень опытный итальянский спелеолог. В субботу девушка вместе с восемью другими людьми исследовала глубокие пещеры Буэно Фонтено, к северо-востоку от города Бергамо.

Но произошел инцидент, Оттавия Пиана поскользнулась и упала примерно на пять метров, получив травмы нижних конечностей, груди и лица. Другие спелеологи сразу забили тревогу: в пещеру отправились спасатели Национальной альпийской и спелеологической спасательной группы (CNSAS), которым удалось добраться до места инфцидента вечером в воскресенье.

Согласно ежедневным отчетам, пещера расположена в неисследованной местности, примерно в четырех часах ходьбы от поверхности.

По состоянию на сейчас, эвакуировать ее экстренным службам пока не удалось.

Экстренные службы готовят "взрывные микрозаряды, чтобы расчистить путь".

По иронии судьбы, это не первый случай, когда молодая женщина застряла в этой же пещере: она уже падала в июле 2023 года.

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По оценкам альпийской и спелеологической спасательной службы, спелеологу Оттавии Пиани понадобится 36-48 часов, чтобы покинуть пещеру Абиссо-Буэно-Фонтено, медицинский персонал которой постоянно контролирует состояние раненой женщины, которое стабильно. Связь снаружи и внутри пещеры обеспечивается телефонным кабелем, который спасатели проложили вдоль всего маршрута спасательных работ