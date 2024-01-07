В Словении группа людей оказалась в ловушке, в популярной среди туристов пещере "Крижна Яма"
Киев • УНН
Пять человек оказались в ловушке в словенской пещере Крижна Яма из-за подъёма воды. Для помощи были отправлены спасатели, но освобождение туристов может занять несколько дней.
В течение минувших суток, пять человек, - семья из трех человек на коммерческой экскурсии и двое спелеологов, - находясь в популярной пещере Крижна (муниципалитет Церкница, Словения), оказались в ловушке из-за повышения уровня воды. На место происшествия направлены спасатели и водолазы.
Вывод группы может занять несколько дней, передает УНН со ссылкой на RTV Slovenija.
Детали
В субботу экскурсовод и гид-стажёр провели для трёх посетителей в возрасте от 22 до 58 лет - матери, отца и их взрослой дочери - туристическую экскурсию по пещере Крыжна (Križna jama), где есть подземные озёра. Из-за сильного дождя уровень воды в пещере начал подниматься, и люди уже не могли выбраться.
Поскольку посетители пещеры не вышли из нее до 15:00, дежурный пошел проверить, что происходит, Оказалось, что пещера затоплена. Был передан сигнал Службе спасения пещер, которая развернула спасательную операцию.
Сообщается, что туристы попали в ловушку в горизонтальном туннеле, расположенном более чем в двух километрах от входа в пещеру. Сейчас они находятся на шельфе в десяти метрах над поверхностью воды.
В пещере вы гребете от озера к озеру, и вам приходится переносить лодку через валуны. В этот раз группа дошла до последней части пещеры, осмотрела ее на суше, а когда вернулась, то заметила, что часть пещеры почти полностью затоплена, вода стояла почти до самого потолка
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Сообщается, что туристы вместе с экскурсоводами вернулись в сухую часть пещеры, которая оборудована именно на такой случай - там установлена палатка-бивуак.
Водолазы пробрались к группе уже ночью, на что им понадобилось три часа против течения и один час по течению. Всех временно "заключенных" в пещере нашли в хорошем психофизическом состоянии и обеспечили их самым необходимым - едой, теплой одеждой, факелами и элементарными медикаментами.
Справка
Крижна Яма (словен. Križna jama) - в переводе "пещера Креста", находится возле населённого пункта Подлож (регион Нотранско-Крашка, Словения). Пещера известна своей сетью из более 45 подземных озер воды изумрудного цвета. Содержащая 44 вида организмов, пещера является четвертой в мире среди пещерных систем по биоразнообразию.
Пещера была впервые зарегистрирована в 1832 году, впервые исследована словенскими спелеологами в 1926 году. В пещере были найдены кости пещерного медведя. Текущая длина пещеры: 8273 м.
Спасатели ждут благоприятного момента
По данным Института исследования карста, уровень воды продолжит незначительно повышаться в ближайшие несколько часов.
Но мы ожидаем, что вода может начать падать в течение ночи, но падение не будет таким быстрым, как подъем
Поскольку водное течение также движется из соседней Хорватии, где все еще идет дождь, пока не совсем ясно, когда вода отступит настолько, чтобы спасти тех, кто попал в ловушку.
Часть пути "узникам" пещеры придется проплыть - власти не могут организовать спасение с водолазным снаряжением из-за неопытности трех посетителей.
Если будет низкий уровень воды, все сможет пройти очень быстро, а в противном случае у нас есть 12-часовая смена ухода за застрявшими лицами. Но если вода упадет, то командир, глава подразделения для технического погружения, вместе со своими людьми переведет семью и их проводников в безопасность на сушу
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