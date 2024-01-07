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В Словении группа людей оказалась в ловушке, в популярной среди туристов пещере "Крижна Яма"

Киев  •  УНН

07 январь 2024, 19:27  •  16794 просмотра

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Пять человек оказались в ловушке в словенской пещере Крижна Яма из-за подъёма воды. Для помощи были отправлены спасатели, но освобождение туристов может занять несколько дней.

В течение минувших суток, пять человек, - семья из трех человек на коммерческой экскурсии и двое спелеологов, - находясь в популярной пещере Крижна (муниципалитет Церкница, Словения), оказались в ловушке из-за повышения уровня воды. На место происшествия направлены спасатели и водолазы.

Вывод группы может занять несколько дней, передает УНН со ссылкой на RTV Slovenija.

Детали

В субботу экскурсовод и гид-стажёр провели для трёх посетителей в возрасте от 22 до 58 лет - матери, отца и их взрослой дочери - туристическую экскурсию по пещере Крыжна (Križna jama), где есть подземные озёра. Из-за сильного дождя уровень воды в пещере начал подниматься, и люди уже не могли выбраться.

Поскольку посетители пещеры не вышли из нее до 15:00, дежурный пошел проверить, что происходит, Оказалось, что пещера затоплена. Был передан сигнал Службе спасения пещер, которая развернула спасательную операцию.

Сообщается, что туристы попали в ловушку в горизонтальном туннеле, расположенном более чем в двух километрах от входа в пещеру. Сейчас они находятся на шельфе в десяти метрах над поверхностью воды.

В пещере вы гребете от озера к озеру, и вам приходится переносить лодку через валуны. В этот раз группа дошла до последней части пещеры, осмотрела ее на суше, а когда вернулась, то заметила, что часть пещеры почти полностью затоплена, вода стояла почти до самого потолка

- рассказал на пресс-конференции Вальтер Закрайшек, руководитель Пещерно-спасательной службы.

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Сообщается, что туристы вместе с экскурсоводами вернулись в сухую часть пещеры, которая оборудована именно на такой случай - там установлена палатка-бивуак.

Водолазы пробрались к группе уже ночью, на что им понадобилось три часа против течения и один час по течению. Всех временно "заключенных" в пещере нашли в хорошем психофизическом состоянии и обеспечили их самым необходимым - едой, теплой одеждой, факелами и элементарными медикаментами.

Справка

Крижна Яма (словен. Križna jama) - в переводе "пещера Креста", находится возле населённого пункта Подлож (регион Нотранско-Крашка, Словения). Пещера известна своей сетью из более 45 подземных озер воды изумрудного цвета. Содержащая 44 вида организмов, пещера является четвертой в мире среди пещерных систем по биоразнообразию.

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Пещера была впервые зарегистрирована в 1832 году, впервые исследована словенскими спелеологами в 1926 году. В пещере были найдены кости пещерного медведя. Текущая длина пещеры: 8273 м.

Спасатели ждут благоприятного момента

По данным Института исследования карста, уровень воды продолжит незначительно повышаться в ближайшие несколько часов.

Но мы ожидаем, что вода может начать падать в течение ночи, но падение не будет таким быстрым, как подъем

- говорится в докладе.

Поскольку водное течение также движется из соседней Хорватии, где все еще идет дождь, пока не совсем ясно, когда вода отступит настолько, чтобы спасти тех, кто попал в ловушку.

Часть пути "узникам" пещеры придется проплыть - власти не могут организовать спасение с водолазным снаряжением из-за неопытности трех посетителей.

Если будет низкий уровень воды, все сможет пройти очень быстро, а в противном случае у нас есть 12-часовая смена ухода за застрявшими лицами. Но если вода упадет, то командир, глава подразделения для технического погружения, вместе со своими людьми переведет семью и их проводников в безопасность на сушу

- сказал Закрайшек.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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У Словенії група людей опинилася в пастці, у популярній серед туристів печері "Крижна Яма"
In Slovenia, a group of people were trapped in the Križna Cave, a popular tourist destination
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В Словении группа людей оказалась в ловушке, в популярной среди туристов пещере "Крижна Яма"

Пять человек оказались в ловушке в словенской пещере Крижна Яма из-за подъёма воды. Для помощи были отправлены спасатели, но освобождение туристов может занять несколько дней.

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