В Баварии мужчина нашел противотанковую мину, которую, вероятно, вымыло наводнение

В городе Лихтенфельс, административного округа Верхняя Франкония, 20-летний мужчина, прогуливаясь со своей собакой, нашел противотанковую мину, которую, вероятно, смыло паводковой водой. Об этом пишет Bild, и передает УНН.

20-летний парень выгуливал свою собаку в Лихтенфельсе (Верхняя Франкония) на выходных, когда наткнулся на металлический предмет в земле. Очевидно, мина была вымыта наводнением - говорится в материале издания.

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Старые противотанковые мины считаются особенно опасными, поскольку - в отличие от современных моделей - они не могут отличить тяжелую военную технику от гораздо более легких автомобилей, пишет Bild.

Нюрнбергский отряд саперов в изъял мину времен Второй мировой войны, сообщила полиция в воскресенье. По словам представителя полиции, эвакуация соседних домов не была необходимой. Пострадавшую улицу временно перекрыли.

Напомним,

Наводнения в Германии усилили угрозу прорыва дамб. На фоне непрекращающихся дождей, немецкие аварийные службы, в декабре 2023 года, укрепили ослабленные дамбы мешками с песком.

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