В Баварии мужчина нашел противотанковую мину, которую, вероятно, вымыло наводнение

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  173607 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  209823 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  185853 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  179490 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  150821 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  304905 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  182463 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  320311 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171197 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191085 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203660 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206981 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205161 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192713 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Баварии мужчина нашел противотанковую мину, которую, вероятно, вымыло наводнение

В Германии мужчина нашел противотанковую мину, вероятно, перемещенную наводнением; саперы безопасно изъяли ее.

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В Баварии мужчина нашел противотанковую мину, которую, вероятно, вымыло наводнение

Зеленский провел длительное совещание, на котором были сформулированы задачи на 2024 год

Зеленский встретился с украинскими чиновниками, чтобы определить задачи на 2024 год по отношениям Украины с ЕС и НАТО.

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Зеленский провел длительное совещание, на котором были сформулированы задачи на 2024 год

Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии: обсудили подготовку конференции в Токио и восстановление Украины

Зеленский и министр иностранных дел Японии Камикава обсудили поддержку Токио в восстановлении Украины накануне февральской конференции.

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Зеленский встретился с министром иностранных дел Японии: обсудили подготовку конференции в Токио и восстановление Украины

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб

Украинские военные отбили 16 атак в Авдеевке и прилегающих районах, противостояли наступлению врага и артиллерийским обстрелам в Донецкой области.

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На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага - Генштаб

Мы стремимся опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире - Зеленский

Зеленский стремится усилить противовоздушную оборону Украины и предлагает совместное оборонное производство со Швецией, подчеркивая роль страны в европейской безопасности.

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Мы стремимся опираться на лучшее оружие и технику, которые есть в мире - Зеленский

Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"

Около 70 тыс. продуктовых наборов было роздано переселенцам Попаснянской громады. Также сообщается об отправке более 55 тыс. по Укрпочте. Также предметами первой необходимости помогали Международная организация по миграции (МОМ), благотворительный фонд "Право на защиту" и другие.

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Помощь переселенцам: около 70 тысяч продуктовых наборов выдано в хабах Попаснянской громады за год, более 50 тыс. оформлено "Укрпочтой"

Украина заинтересована в размещении производства ведущих японских компаний на своей территории - Шмыгаль

Украина стремится разместить у себя производства ведущих японских компаний, стремясь укрепить экономические связи с Японией, о чем говорили премьер-министр Шмыгаль и министр иностранных дел Камикава.

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Украина заинтересована в размещении производства ведущих японских компаний на своей территории - Шмыгаль

Китай вводит санкции против пяти производителей оружия из США

Китай накладывает санкции на американские фирмы за продажу оружия Тайваню, призывая придерживаться принципа "единого Китая" на фоне роста напряженности в преддверии выборов на Тайване.

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Китай вводит санкции против пяти производителей оружия из США

ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение

Авария произошла на трассе Киев-Чоп, обошлось без жертв; организовано реверсное движение. Полиция реагирует на ситуацию, объезд был организован.

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ДТП с пострадавшими на Львовщине: на трассе Киев - Чоп организовано реверсное движение

Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА

Япония пообещала выделить $37 млн на систему обнаружения БПЛА для поддержки Украины, а также дополнительную помощь в энергетическом оборудовании.

Война •   •  40117 просмотра
Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения БПЛА