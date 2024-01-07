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У Баварії чоловік знайшов протитанкову міну, яку, ймовірно, вимила повінь

У Баварії чоловік знайшов протитанкову міну, яку, ймовірно, вимила повінь

Київ • УНН

 • 33141 перегляди

В Німеччині чоловік знайшов протитанкову міну, ймовірно, переміщену повінню; сапери безпечно вилучили її.

У місті Ліхтенфельс, адміністративного округу Верхня Франконія, 20-річний чоловік, прогулюючись зі своїм собакою, знайшов протитанкову міну, яку, ймовірно, змило паводковою водою. Про це пише Bild та передає УНН.

20-річний хлопець вигулював свого собаку в Ліхтенфельсі (Верхня Франконія) на вихідних, коли натрапив на металевий предмет у землі. Очевидно, міна була вимита повінню

- йдеться у матеріалі видання.

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Старі протитанкові міни вважаються особливо небезпечними, оскільки - на відміну від сучасних моделей - вони не можуть відрізнити важку військову техніку від набагато легших автомобілів, пише Bild.

Нюрнберзький загін саперів у вилучив міну часів Другої світової війни, повідомила поліція в неділю. За словами представника поліції, евакуація сусідніх будинків не була необхідною. Постраждалу вулицю тимчасово перекрили.

Нагадаємо

Повені в Німеччині посилили побоювання прориву дамб. На тлі безперервних дощів, німецькі аварійні служби, у грудні 2023 року, укріпили ослаблені дамби мішками з піском.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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