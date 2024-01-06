Терористи хотіли протаранити Кельнський собор автомобілем із вибухівкою - ЗМІ
Київ • УНН
Терористи відгалуження ІД планували напад на собор
Терористи планували здійснити теракт в Німеччині, протаранивши Кельнський собор автомобілем із вибухівкою, повідомляє BILD, пише УНН.
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Як повідомляє видання, терористи "Ісламської держави в Хорасані" (відгалуження "ІД") планували здійснити теракт на "різдвяному заході із високопоставленими політиками".
"У Новий рік смертник мав в'їхати в Кельнський собор на автомобілі з вибухівкою. Одночасно подібну атаку планувалося провести у Соборі св. Штефана у центрі Відня", - пише видання.
Як вказує видання, "німецькі силовики стурбовані тим, що вони не можуть знайти вибухівки, ні зброї, ні автомобілів терористів".
Зазначається, що незадовго до святкування Різдва у Німеччині затримали 30-річного терориста Мухаммада Ражаба з Таджикистану, який планував серію терактів по всій Європі. Перед затриманням чоловік встиг видалити всю інформацію зі свого телефону.
Нагадаємо
Наприкінці грудня в Австрії та Німеччині арештували кількох людей, яких підозрюють у підготовці терактів у соборах Кельна, Відня та Мадрида, за якими, ймовірно, стоїть ісламістський терористичний осередок.