Террористы хотели протаранить Кельнский собор автомобилем со взрывчаткой - СМИ
Киев • УНН
Террористы ответвления ИГ планировали нападение на собор
Террористы планировали совершить теракт в Германии, протаранив Кельнский собор автомобилем со взрывчаткой, сообщает BILD, пишет УНН.
Детали
Как сообщает издание, террористы "Исламского государства в Хорасане" (ответвление "ИГ") планировали совершить теракт на "рождественском мероприятии с высокопоставленными политиками".
"В Новый год смертник должен был въехать в Кельнский собор на автомобиле со взрывчаткой. Одновременно подобную атаку планировалось провести в Соборе св. Штефана в центре Вены", - пишет издание.
Как указывает издание, "немецкие силовики обеспокоены тем, что они не могут найти ни взрывчатки, ни оружия, ни автомобилей террористов".
Отмечается, что незадолго до празднования Рождества в Германии задержали 30-летнего террориста Мухаммада Ражаба из Таджикистана, который планировал серию терактов по всей Европе. Перед задержанием мужчина успел удалить всю информацию со своего телефона.
Напомним
В конце декабря в Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.
Террористы хотели протаранить Кельнский собор автомобилем со взрывчаткой - СМИ
Террористы ответвления ИГ планировали нападение на собор.
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