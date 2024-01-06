Террористы хотели протаранить Кельнский собор автомобилем со взрывчаткой - СМИ

Террористы планировали совершить теракт в Германии, протаранив Кельнский собор автомобилем со взрывчаткой, сообщает BILD, пишет УНН.

Детали

Как сообщает издание, террористы "Исламского государства в Хорасане" (ответвление "ИГ") планировали совершить теракт на "рождественском мероприятии с высокопоставленными политиками".

"В Новый год смертник должен был въехать в Кельнский собор на автомобиле со взрывчаткой. Одновременно подобную атаку планировалось провести в Соборе св. Штефана в центре Вены", - пишет издание.

Как указывает издание, "немецкие силовики обеспокоены тем, что они не могут найти ни взрывчатки, ни оружия, ни автомобилей террористов".

Отмечается, что незадолго до празднования Рождества в Германии задержали 30-летнего террориста Мухаммада Ражаба из Таджикистана, который планировал серию терактов по всей Европе. Перед задержанием мужчина успел удалить всю информацию со своего телефона.

Напомним

В конце декабря в Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.