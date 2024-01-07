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У Словенії група людей опинилася в пастці, у популярній серед туристів печері "Крижна Яма"

У Словенії група людей опинилася в пастці, у популярній серед туристів печері "Крижна Яма"

Київ • УНН

 • 32983 перегляди

П'ятеро людей опинилися в пастці в словенській печері Крижна Яма через підйом води. Для допомоги були відправлені рятувальники, але визволення туристів може зайняти кілька днів.

Минулої доби п'ятеро людей, - сім'я з трьох осіб на комерційній екскурсії і двоє спелеологів, - перебуваючи у популярній печері "Крижна Яма" (муніципалітет Церкніца, Словенія), опинилися в пастці через підвищення рівня води. На місце події направлені рятувальники та водолази.

Виведення групи може зайняти кілька днів, передає УНН із посиланням на RTV Slovenija.

Деталі

У суботу екскурсовод і гід-стажер провели для трьох відвідувачів віком від 22 до 58 років - матері, батька та їхньої дорослої доньки - туристичну екскурсію печерою Крижна Яма (Križna jama), де є підземні озера. Через сильний дощ рівень води в печері почав підніматися, і люди вже не могли вибратися.

Оскільки відвідувачі печери не вийшли з неї до 15:00, черговий пішов перевірити, що відбувається, Виявилося, що печера затоплена. Було передано сигнал Службі порятунку печер, яка розгорнула рятувальну операцію.

Повідомляється, що туристи потрапили в пастку в горизонтальному тунелі, розташованому більш ніж за два кілометри від входу в печеру. Зараз вони знаходяться на шельфі, в десяти метрах над поверхнею води.

У печері ви веслуєте від озера до озера, і вам доводиться переносити човен через валуни. Цього разу група дійшла до останньої частини печери, оглянула її на суші, а коли повернулася, то помітила, що частина печери майже повністю затоплена, вода стояла майже до самої стелі

- розповів на прес-конференції Вальтер Закрайшек, керівник Печерно-рятувальної служби.

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Повідомляється, що туристи разом з екскурсоводами повернулися до сухої частини печери, яка обладнана саме на такий випадок - там встановлено намет.

Водолази пробралися до групи вже вночі, на що їм знадобилося три години проти течії та одну годину навпаки. Усіх тимчасово "ув'язнених" у печері знайшли у хорошому психофізичному стані та забезпечили їх найнеобхіднішим – їжею, теплим одягом, факелами та елементарними медикаментами.

Довідка

Крижна Яма (словен. Križna jama) — в перекладі "печера Хреста", знаходиться біля населеного пункту Подлож (регіон Нотрансько-Крашка, Словенія). Печера відома своєю мережею з понад 45 підземних озер води смарагдового кольору. Містячи 44 види організмів печера є четвертою у світі серед печерних систем за біорізноманіттям.

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Печера була вперше зареєстрована в 1832 році, вперше досліджена словенськими спелеологами в 1926 році. У печері були знайдені кістки печерного ведмедя. Поточна довжина печери: 8273 м.

Рятувальники чекають сприятливого моменту

За даними Інституту дослідження карсту, рівень води продовжить незначно підвищуватися в найближчі кілька годин.

Але ми очікуємо, що вода може почати падати протягом ночі, але падіння не буде таким швидким, як підйом

- йдеться у доповіді.

Оскільки водні потоки рухаються також із сусідньої Хорватії, де все ще йде дощ, поки що не зовсім ясно, коли вода відступить настільки, щоб врятувати тих, хто потрапив у пастку.

Частину шляху "в’язням" печери доведеться проплисти - влада не може організувати порятунок з водолазним спорядженням через недосвідченість трьох відвідувачів.

Якщо буде низький рівень води, все зможе пройти дуже швидко, а в іншому разі в нас є 12-годинна зміна догляду за застряглими особами. Але якщо вода впаде, то командир, очільник підрозділу для технічного занурення, разом зі своїми людьми переведе сім'ю та їхніх провідників у безпеку на сушу

– сказав Закрайшек.

У Німеччині відкривають дамби водосховищ, щоб захиститись від повеней28.12.23, 19:20 • 28383 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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