В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений
Киев • УНН
Саксония-Анхальт открывает дамбу Претцинер для уменьшения рисков наводнений; Тюрингия может открыть дамбу Хельме из-за высокого уровня воды в реке.
Ситуация с наводнениями продолжает держать в беспокойстве некоторые федеральные земли страны. Чтобы разрядить ситуацию государственное управление по вопросам защиты от наводнений разрешило открыть водохранилище в Саксония-Анхальт; также рассматривает возможность открытия дамбы Тюрингия, передает УНН со ссылкой на Mitteldeutscher Rundfunk.
Детали
У Саксонии-Анхальт, в округе Магдебурга, были проведены работы по открытию дамбы Претцинер, длиной примерно 135 метров. В последний раз это водохранилище было открыто в июне 2013 года. За открытием плотины сегодня следили сотни зрителей.
Интенсивные осадки последних недель привели к значительному подъему уровня воды в реках по всей земле, а это означает, что через десять лет после наводнения века дамбу Претцинер впервые придется открыть
Кроме того, федеральная земля Тюрингия рассматривает возможность открытия дамбы Хельме - указывается, что там есть угроза прорыва. Как сообщили изданию MDR в Министерстве внутренних дел Тюрингии, город Менхпфиффель-Николаустрит находится под под угрозой. Представители власти земли обсуждают, стоит ли специально открывать дамбу.
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Ситуация по состоянию на вечер 28 декабря.
Согласно последнему прогнозу, гидрологи не ожидают спада Эльбы до пятницы, - об этом сообщил представитель Государственного управления по вопросам окружающей среды.
Вместе с тем, ситуация с наводнениями остается напряженной во многих частях Нижней Саксонии. Уровень воды все еще превышает наивысшую границу отчетности в южной части штата.
- В Ходенхагене, Нижняя Саксония, из-за наводнения эвакуировали вольеры в парке Серенгети, поскольку вода направлялась в некоторые конюшни с более 200 обезьянами. По данным парка, значительные части территории затоплены.
- Из-за наводнения на Аллере около 300 человек в нижней саксонской общине Винзен были вынуждены покинуть свои дома. Уровень воды на некоторых улицах поднялся примерно до 40-50 сантиметров, поэтому электричество отключили из соображений безопасности
- Наводнение повредило дамбы вблизи Вердена. Как сообщила пожарная служба в четверг, в нескольких местах есть так называемые утечки дымовой воды.
- Виндехаузен был затоплен на Рождество талыми водами из реки Зорге и грунтовыми водами, которые поднялись вверх. По словам мэра, на Рождество вода на улицах была около 70 сантиметров. 400 из 500 жителей пошли на призыв добровольно эвакуироваться.
- В Северном Рейне-Вестфалии многочисленные дамбы также остаются под наблюдением.
Напомним,
УНН сообщал, что ситуация с паводками в некоторых частях Германии остается напряженной.
Признаков полного облегчения паводковой ситуации пока нет.
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В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений
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