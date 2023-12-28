В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  71592 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  109272 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  138794 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  160659 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  152356 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  163834 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  167129 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  178041 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186696 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177818 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167495 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150799 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132456 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129504 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139296 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
v-germanii-otkrivayut-dambi-vodokhranilishch-chtobi-zashchititsya-ot-navodnenii

В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 17:20  •  9654 просмотра

Read in English

Саксония-Анхальт открывает дамбу Претцинер для уменьшения рисков наводнений; Тюрингия может открыть дамбу Хельме из-за высокого уровня воды в реке.

Ситуация с наводнениями продолжает держать в беспокойстве некоторые федеральные земли страны. Чтобы разрядить ситуацию государственное управление по вопросам защиты от наводнений разрешило открыть водохранилище в Саксония-Анхальт; также рассматривает возможность открытия дамбы Тюрингия, передает УНН со ссылкой на Mitteldeutscher Rundfunk.

Детали

У Саксонии-Анхальт, в округе Магдебурга, были проведены работы по открытию дамбы Претцинер, длиной примерно 135 метров. В последний раз это водохранилище было открыто в июне 2013 года. За открытием плотины сегодня следили сотни зрителей.

Интенсивные осадки последних недель привели к значительному подъему уровня воды в реках по всей земле, а это означает, что через десять лет после наводнения века дамбу Претцинер впервые придется открыть

- сообщил министр окружающей среды земли Саксония-Анхальт Армин Виллингманн.

Кроме того, федеральная земля Тюрингия рассматривает возможность открытия дамбы Хельме - указывается, что там есть угроза прорыва. Как сообщили изданию MDR в Министерстве внутренних дел Тюрингии, город Менхпфиффель-Николаустрит находится под под угрозой. Представители власти земли обсуждают, стоит ли специально открывать дамбу.

Ужасная авария на автомагистрали вблизи Стамбула с участием 7 транспортных средств: 10 погибших, 59 раненых28 декабрь 2023, 10:16 • 31784 просмотра

Ситуация по состоянию на вечер 28 декабря.

 Согласно последнему прогнозу, гидрологи не ожидают спада Эльбы до пятницы, - об этом сообщил представитель Государственного управления по вопросам окружающей среды.

Вместе с тем, ситуация с наводнениями остается напряженной во многих частях Нижней Саксонии. Уровень воды все еще превышает наивысшую границу отчетности в южной части штата.

  • В Ходенхагене, Нижняя Саксония, из-за наводнения эвакуировали вольеры в парке Серенгети, поскольку вода направлялась в некоторые конюшни с более 200 обезьянами. По данным парка, значительные части территории затоплены.
  • Из-за наводнения на Аллере около 300 человек в нижней саксонской общине Винзен были вынуждены покинуть свои дома. Уровень воды на некоторых улицах поднялся примерно до 40-50 сантиметров, поэтому электричество отключили из соображений безопасности
  • Наводнение повредило дамбы вблизи Вердена. Как сообщила пожарная служба в четверг, в нескольких местах есть так называемые утечки дымовой воды.
  • Виндехаузен был затоплен на Рождество талыми водами из реки Зорге и грунтовыми водами, которые поднялись вверх. По словам мэра, на Рождество вода на улицах была около 70 сантиметров. 400 из 500 жителей пошли на призыв добровольно эвакуироваться.
  • В Северном Рейне-Вестфалии многочисленные дамбы также остаются под наблюдением.

Напомним,

УНН сообщал, что ситуация с паводками в некоторых частях Германии остается напряженной.

Признаков полного облегчения паводковой ситуации пока нет.

Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле28 декабрь 2023, 16:46 • 10760 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
У Німеччині відкривають дамби водосховищ, щоб захиститись від повеней
Reservoir dams are being opened in Germany to protect against floods
Новости по теме

В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений

Саксония-Анхальт открывает дамбу Претцинер для уменьшения рисков наводнений; Тюрингия может открыть дамбу Хельме из-за высокого уровня воды в реке.

Новости Мира •   •  9654 просмотра
В Германии открывают дамбы водохранилищ, чтобы защититься от наводнений

В АРМА передали часть российских активов на более 11 миллиардов гривен - ГБР

Украина арестовала российские активы стоимостью в миллиарды долларов, в том числе торговый центр и заводы, в рамках введения санкций против союзников Путина.

Экономика •   •  12913 просмотра
В АРМА передали часть российских активов на более 11 миллиардов гривен - ГБР

россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны

Оккупанты в Мариуполе, по сообщениям, готовятся к террористическим актам, призывая жителей избегать скопления людей и обеспечивать безопасность.

Война •   •  12454 просмотра
россияне готовят мариупольцев к терактам: возможны провокации с их стороны

Херсон частично обесточен после вражеской атаки - МВА

Российские обстрелы вызвали частичное отключение электроэнергии в Херсоне. Ранее сообщалось о взрывах в городе.

Война •   •  15334 просмотра
Херсон частично обесточен после вражеской атаки - МВА

рф запланировала очередную гибридную кампанию против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что кремль планирует гибридную кампанию, направленную на подрыв авторитета Президента Украины и подрыв ее обороны от российской агрессии.

Война •   •  19554 просмотра
рф запланировала очередную гибридную кампанию против Украины

россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший

Российские войска обстреляли Днепропетровск из артиллерии и беспилотников, в результате чего один человек погиб, есть раненые и нанесен материальный ущерб.

Война •   •  14414 просмотра
россияне почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область: есть погибший

Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле

В немецком городе Везель арестован 30-летний таджик, которого подозревают в подготовке связанного с ИГ нападения на Кельнский собор и, возможно, на собор Святого Стефана в Вене.

Новости Мира •   •  10760 просмотра
Исламистская группа, вероятно, планировала нападение на Кельнский собор в Германии: подозревается таджик, которого взяли под стражу в Везеле

Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.

Война •   •  15674 просмотра
Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы

Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.

Война •   •  17277 просмотра
Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы

"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов

Нафтогаз интегрировал региональные и городские газовые компании, повысив энергетическую стабильность Украины и обеспечив бесперебойные поставки газа в военное время.

Экономика •   •  18533 просмотра
"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов