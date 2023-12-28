Ужасная авария на автомагистрали вблизи Стамбула с участием 7 транспортных средств: 10 погибших, 59 раненых

На автомагистрали Северная Мармара, в Турции произошла цепная авария, в результате которой, по предварительным данным погибло 10 человек, а также 59 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН с ссылкой на турецкий журнал Milliyet.

Детали

Цепная авария с участием 7 транспортных средств, в том числе 3 автобусов и грузовика, произошла в Сакарье, вблизи Дагдиби, на стамбульской стороне автомагистрали по неустановленной причине, сообщает СМИ. Из-за аварии доступ к шоссе был остановлен, а на место происшествия, по сообщению, было направлено много бригад медицинской помощи и полиции.

Губернатор Сакарья Яшар Карадениз в своем заявлении сказал, что в результате аварии погибло 10 человек и 54 человека получили ранения. Пострадавшие были перевезены в больницы.

Впоследствии в турецких СМИ появилась информация, что количество раненых возросло до 59.

Сообщается, что 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Многие бригады медицинской помощи, жандармерии и пожарной охраны в регионе продолжают свои действия на месте ДТП.

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Дополнение

Среди предварительных версий аварии указывается, что ДТП начал небольшой автомобиль, который врезался в трейлер TIR, и уже потом столкнулись другие транспортные средства.

По первым выводам "некоторые из тех, кто погиб в ДТП, были пешеходами, которые вышли из своих автомобилей и были сбиты другим транспортным средством".

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