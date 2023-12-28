В США спасли мужчину, который шесть дней провел в разбитом пикапе под мостом и пил дождевую воду

В США спасли мужчину, который попал в аварию, шесть дней провел в разбитом автомобиле и выжил. Об этом сообщает People, передает УНН.

Детали

Рассказывается, что во вторник, 26 декабря, двое рыбаков заметили машину под мостом через реку Солт-Крик в штате Индиана. Они заглянули внутрь и обнаружили на сиденье водителя мужчину. Один из рыбаков коснулся мужчины, после чего тот пришел в себя и заговорил.

Пострадавший оказался 27-летним Мэтью Реумом из города Мишавака. Выяснилось, что он попал в аварию еще в среду, 20 декабря, но не смог дозвониться в службу спасения. Мужчина также рассказал, что кричал, чтобы привлечь внимание возможных прохожих, но никто не откликнулся. Чтобы выжить, ему пришлось шесть дней пить дождевую воду.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые обнаружили у мужчины потенциально опасные для жизни травмы. Его вытащили из автомобиля и доставили в больницу.

В полиции Индианы заявили, что мужчина выжил чудом. По мнению правоохранителей, ему повезло, что в конце декабря в регионе было намного теплее, чем обычно.

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