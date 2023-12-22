На Львовщине спасли девочку, которая оказалась на обломке льда посреди озера

На Львовщине в пгт Шкло Яворивского района спасатели освободили 12-летнюю девочку, которая оказалась на обломке льда посреди озера и звала на помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

12-летняя девочка во время прогулки решила выйти на замерзший водоем, однако, возвращаясь к берегу заметила, что под ногами ломается тонкий лед. Ребенок находился на расстоянии 10 м от берега, - говорится в сообщении.

Детали

Спасатели на лодке подплыли как можно ближе к девочке, после чего подтянули ее спасательной веревкой и уже на лодке доставили к берегу.

В ГСЧС предупреждают, пребывание на льду сейчас крайне опасно из-за неустойчивых температур. Рассказывайте детям об опасности подобных прогулок.

Напомним,

Патрульная полиция Запорожья спасла двух мальчиков, один из которых оказался в водной ловушке во время вечерней прогулки. Полицейские нашли и спасли детей, которых впоследствии были госпитализированы.