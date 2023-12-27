В Хмельницкой области пьяный водитель совершил смертельное ДТП. Местные СМИ пишут, подозреваемый - священник

В Хмельницкой области пьяный водитель на BMW совершил смертельное ДТП, его задержали, сообщили в ГУНП в Хмельницкой области. Как отмечает "Суспільне", подозреваемый - священник УПЦ, передает УНН.

Детали

ДТП произошло вчера, 26 декабря, около 14 часов на автодороге сообщением "Дунаевцы - Грушка" вблизи села Мушкутинцы.

"49-летний водитель автомобиля "BMW X5" допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 21110" под управлением 46-летнего жителя села Залесцы. В результате аварии водитель "ВАЗа" получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Как сообщается, пострадавший был госпитализирован в травматологическое отделение Дунаевецкой многопрофильной больницы.

"Проверка с помощью прибора "Драгер" показала, что водитель "BMW" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало норму в 8 с половиной раз. Полицейские задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили в полиции.

По данному факту сначала открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 УКУ.

"Пострадавший водитель автомобиля "ВАЗ" от полученных травм скончался сегодня, 27 декабря, в больнице. Следователи полиции переквалифицировали уголовное производство на ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 10 лет заключения", - отметили в полиции.

Из собственных источников "Суспільне Хмельницький" стало известно, что за рулем "BMW" находился священник УПЦ. Завтра, 28 декабря, в Каменце-Подольском ему, как сообщается, будут избирать меру пресечения.

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