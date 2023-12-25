В ДТП под Черновцами погиб мужчина, еще пять человек травмированы, среди них двое детей

Сегодня утром в Черновицком районе случилось смертельное ДТП. 26-летний мужчина получил телесные повреждения не совместимые с жизнью, еще пять человек, среди которых двое детей, травмировались. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Черновицкой области.

Детали

ДТП произошло в селе Буденец Черновицкого района.

Предварительно, сотрудники полиции установили, что нарушение правил дорожного движения привело к съезду легковушки в кювет, где машина въехала в дерево. Сейчас правоохранители выясняют кто из мужчин находился за рулем на момент аварии.

В результате ДТП 26-летний мужчина получил травмы не совместимые с жизнью. Тело погибшего полицейские направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Еще пять человек, которые находились в салоне автомобиля, доставили в больницу. Годовалую девочку врачи осмотрели и отпустили домой, а 6-летнего мальчика с телесными с телесными повреждениями был госпитализирован. 31-летний мужчина и две женщины в возрасте 22 и 27 лет получили ссадины на голове.

Следователи полиции решают вопрос о внесении сведений по факту аварии в Единый реестр досудебных расследований.

ДТП в Ровно: пьяный водитель выехал на встречную полосу, пострадали два человека