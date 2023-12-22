ДТП в Ровно: пьяный водитель выехал на встречную полосу, пострадали два человека
Киев • УНН
В Ровно пьяный водитель, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Honda Odyssey, в результате чего пострадали два человека; продолжается досудебное расследование. У водителя Renault Duster обнаружили 0,63 промилле.
В Ровно водитель "Renault Duster", будучи в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу, и въехал в "Honda Odyssey". В результате ДТП водитель и пассажирка минивэна травмированы, их доставили в больницу. Об этом сообщили в полиции Ровенской области, пишет УНН.
В результате ДТП водитель и 52-летнюю пассажирку минивэна с травмами различной степени доставили в больницу. Результаты осмотра водителя "Renault Duster" в медицинском учреждении показали 0,63 промилле.
Детали
По данным полицейских авария произошла сегодня около 15 часов на улице Князя Владимира в Ровно. По данным следователей водитель кроссовера "Renault Duster", 46-летний житель, допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Honda Odyssey" под управлением 35-летней жительницы Ровенского района
По факту ДТП начато досудебное расследование. Предварительная квалификация по части 1 статьи 286-1 УК Украины.
Обе машины с механическими повреждениями изъяли полицейские, и переместили их на спецплощадку.
Напомним
Завершено досудебное расследование в отношении бывшего правоохранителя из Киева, который сбил 15-летнюю девушку под Харьковом. В результате чего она скончалась на месте.
ДТП в Ровно: пьяный водитель выехал на встречную полосу, пострадали два человека
В Ровно пьяный водитель, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Honda Odyssey, в результате чего пострадали два человека; продолжается досудебное расследование. У водителя Renault Duster обнаружили 0,63 промилле.
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