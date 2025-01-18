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Чоловік проїхав 30 км на швидкісному поїзді, вчепившись за його зовнішню частину

Чоловік проїхав 30 км на швидкісному поїзді, вчепившись за його зовнішню частину

Київ • УНН

 • 30732 перегляди

У Баварії 40-річний пасажир без квитка застрибнув на зовнішню частину поїзда ICE, що відправлявся. Чоловік протримався 30 км на швидкості 282 км/год, поки потяг не зупинили в Кіндінгу.

У Баварії, чоловік стрибнув на стійку між двома вагонами швидкісного поїзда ICE у момент його відправлення та вчепився за троси. Він тримався за дроти кабелю близько 30 кілометрів, у той час, як поїзд їхав з максимальною швидкістю 282 кілометри на годину.

Передає УНН із посиланням на Bayerischer Rundfunk

Деталі

У четвер після занадто тривалого перекуру пасажир поїзда в Баварії, Німеччина, застрибнув на потяг ICE, що відправлявся, зачепившись за зовнішню частину потяга. Локомотив рушив і чоловік протримався зовні десятки кілометрів.

Безквитковий проїзд

За даними федеральної поліції, 40-річний чоловік сів на потяг до Любека в Мюнхені в четвер без дійсного квитка і хотів перекурити на залізничному вокзалі в Інгольштадті. Але він не встиг вчасно. Коли двері зачинилися, чоловік стрибнув на кронштейн між двома вагонами і зачепився за троси - так він тримався близько 30 кілометрів. Чоловік їхав на зовнішній частині поїзда з максимальною швидкістю 282 кілометри на годину вздовж експрес-лінії в напрямку Нюрнберга. Свідки спостерігали за інцидентом та проінформували диспетчерський центр.

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Все закінчилося дуже видовищно, але водночас небезпечно.

Центр управління ідентифікував відповідний поїзд ICE, що прямував із Мюнхена в Любек, і повідомив про це машиніста поїзда. Потім він застосував контрольоване гальмування на високошвидкісній лінії і зупинив поїзд на станції Кіндінг.

Чоловіка передали федеральній поліції на головному вокзалі Нюрнберга: він "на диво" не постраждав унаслідок небезпечної авантюри. Проти чоловіка відкрито кримінальне провадження за шахрайство та хуліганство.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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