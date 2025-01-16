Низку поїздів в Одесу прискорять: пасажири прибуватимуть на 2 години швидше

Укрзалізниця оголосила, що після завершення ремонту залізничної інфраструктури низку потягів на Одеському напрямку прискорять на 2-3 години. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

Вказано, що прискорення потягів стартує з 27 січня.

Серед змін:

потяг №51/52 Запоріжжя - Одеса відправлятиметься з Запоріжжя о 16:00 і прибуватиме в Одесу о 05:25 (замість 07:29), прискорення: 2 год. 04 хв. Зворотно з Одеси - 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя - 13:30, прискорення: 1 год 59 хв.

потяг №53/54 Дніпро - Одеса відправлятиметься з Дніпра о 18:07 і прибуватиме в Одесу о 05:25 (замість 07:29), прискорення: 2 год. 04 хв. Зворотно з Одеси - 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро - 11:11, прискорення: 1 год. 59 хв.

потяг №253/254 Кривий Ріг - Одеса відправлятиметься з Кривого Рогу о 18:03 і прибуватиме в Одесу о 05:25 (замість 07:29), прискорення: 2 год. 04 хв. Зворотно з Одеси - 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг - 11:44, прискорення: 1 год. 59 хв.

потяг №148/147 Київ - Одеса у напрямку Одеси прискорено на 2 години 2 хвилини, у напрямку Києва — на 2 години 26 хвилин. Відправлення з Києва - 17:25, прибуття в Одесу - 06:15 (раніше 08:17). Зворотно з Одеси - 19:50 (замість 17:24), прибуття до Києва - 09:02

потяг №7/8 Харків - Одеса прискорення на 3 години 12 хвилин в напрямку Одеси та 3 години 13 хвилин у напрямку Харкова. Відправлення з Харкова - 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу - 07:12 (раніше 07:59). Зворотно з Одеси - 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова - 09:21 (раніше 09:57).

Також для зручності пасажирів додадуть зупинки на Миколаївщині:

- Вознесенськ

- Южноукраїнськ (м. Південноукраїнськ)

- Колосівка (смт. Токарівка)

Нова зупинка в Одесі для зручності пасажирів: поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського,

