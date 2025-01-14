Справжній кіт і коробка з метеликами: Укрзалізниця поділилася цікавими знахідками в поїздах та на вокзалах

У 2024 році до компанії надійшло 17 218 звернень із проханнями знайти загублені речі.

На своїй офіційній Facebook-сторінці компанія поділилася найнеочікуванішими знахідками, передає УНН.

Деталі

"Деякі знахідки настільки несподівані, що викликали лише одне питання:

"Як?",— зазначають в Укрзалізниці.

Серед залишених речей, зокрема, виявили:

Відро з яйцями;

Лук для стрільби;

Коробка з живими метеликами;

Мокрий купальник у пакеті;

Кіт:

Так, справжній. Так, живий. Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх