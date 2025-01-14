Справжній кіт і коробка з метеликами: Укрзалізниця поділилася цікавими знахідками в поїздах та на вокзалах
Київ • УНН
У 2024 році пасажири УЗ 17 218 разів звертались щодо загублених речей. Серед незвичайних знахідок - живі метелики, діамантовий хрестик, собача куртка та навіть справжній кіт.
У 2024 році до компанії надійшло 17 218 звернень із проханнями знайти загублені речі.
На своїй офіційній Facebook-сторінці компанія поділилася найнеочікуванішими знахідками, передає УНН.
Деталі
"Деякі знахідки настільки несподівані, що викликали лише одне питання:
"Як?",— зазначають в Укрзалізниці.
Серед залишених речей, зокрема, виявили:
Відро з яйцями;
Лук для стрільби;
Коробка з живими метеликами;
Мокрий купальник у пакеті;
Кіт:
Так, справжній. Так, живий. Як можна забути пухнастика – загадка для нас усіх
М’ясорубку електричну;
Діамантовий хрестик з ланцюжком;
Гаманець із $6000;
Собача зелена куртка;
Як повідомляється, минулого року пасажири Укрзалізниці 17 218 разів звертались до залізничників із проханням знайти загублені в поїздах і на вокзалах речі.
"Обов'язково перевіряйте перед виходом з поїзда наявність цінних речей: навушників, павербанків, гаджетів, документів, гаманців, прикрас, окулярів, книг, ключів, шкарпеток, зубних щіток, шуруповертів...",—закликає Укрзалізниця.
Нагадаємо
67% пасажирів задоволені послугами Укрзалізниці у 2024 році, що на 4% більше ніж торік. Найвищий рівень задоволеності у пасажирів дитячих (94%) та жіночих (83%) вагонів.
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