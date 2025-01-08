Пасажири оцінили сервіс Укрзалізниці у 2024 році: незадоволених поменшало

67% пасажирів залишилися задоволеними послугами Укрзалізниці у 2024 році. Найвищий рівень задоволеності поїздками – у пасажирів жіночих і дитячих вагонів. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передає УНН.

Деталі

Пасажири потягів далекого сполучення оцінювали сервіс УЗ у застосунку, через який купували квиток. Після завершення поїздки їм надсилали push-сповіщення з проханням оцінити поїздку та, за бажанням, залишити відгук.

Примітно, що показник задоволеності поїздками у році, що минув, зріс на 4% у порівнянні з 2023 роком - йдеться у дописі.

В УЗ зазначили, що найвищий рівень задоволеності поїздками у 2024 році зафіксовано серед пасажирів:

дитячих вагонів — 94%;

жіночих вагонів — 83%.

Також позитивні враження та високі оцінки надходять від пасажирів, які подорожують модернізованими плацкартними вагонами.

"Отримані через застосунок та інші канали зворотного зв’язку оцінки, відгуки та звернення опрацьовуються Укрзалізницею для виявлення поточних проблем і подальшого покращення якості послуг та сервісів", - резюмували в компанії.

Нагадаємо

Більше 30 тисяч пасажирів евакуювала Укрзалізниця у 2024 році. З них значна частка – найбільш вразливі групи, пасажири з інвалідністю, літні люди, пасажири з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.