Пассажиры оценили сервис Укрзализныци в 2024 году: недовольных стало меньше
Киев • УНН
67% пассажиров довольны услугами Укрзализныци в 2024 году, что на 4% больше чем в прошлом году. Самый высокий уровень удовлетворенности у пассажиров детских (94%) и женских (83%) вагонов.
67% пассажиров остались довольны услугами Укрзализныци в 2024 году. Самый высокий уровень удовлетворенности поездками - у пассажиров женских и детских вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.
Детали
Пассажиры поездов дальнего следования оценивали сервис УЗ в приложении, через которое покупали билет. После завершения поездки им присылали push-уведомления с просьбой оценить поездку и, по желанию, оставить отзыв.
Примечательно, что показатель удовлетворенности поездками в прошедшем году вырос на 4% по сравнению с 2023 годом
В УЗ отметили, что самый высокий уровень удовлетворенности поездками в 2024 году зафиксирован среди пассажиров:
детских вагонов - 94%;
женских вагонов - 83%.
Также положительные впечатления и высокие оценки поступают от пассажиров, путешествующих модернизированными плацкартными вагонами.
"Полученные через приложение и другие каналы обратной связи оценки, отзывы и обращения обрабатываются Укрзализныцей для выявления текущих проблем и дальнейшего улучшения качества услуг и сервисов", - резюмировали в компании.
Напомним
Более 30 тысяч пассажиров эвакуировала Укрзализныця в 2024 году. Из них значительная часть - наиболее уязвимые группы, пассажиры с инвалидностью, пожилые люди, пассажиры с детьми, с животными и другие социальные категории.