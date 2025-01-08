Пассажиры оценили сервис Укрзализныци в 2024 году: недовольных стало меньше

67% пассажиров остались довольны услугами Укрзализныци в 2024 году. Самый высокий уровень удовлетворенности поездками - у пассажиров женских и детских вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Пассажиры поездов дальнего следования оценивали сервис УЗ в приложении, через которое покупали билет. После завершения поездки им присылали push-уведомления с просьбой оценить поездку и, по желанию, оставить отзыв.

Примечательно, что показатель удовлетворенности поездками в прошедшем году вырос на 4% по сравнению с 2023 годом