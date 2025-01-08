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Пассажиры оценили сервис Укрзализныци в 2024 году: недовольных стало меньше

Пассажиры оценили сервис Укрзализныци в 2024 году: недовольных стало меньше

Киев  •  УНН

 • 4935 просмотра

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67% пассажиров довольны услугами Укрзализныци в 2024 году, что на 4% больше чем в прошлом году. Самый высокий уровень удовлетворенности у пассажиров детских (94%) и женских (83%) вагонов.

67% пассажиров остались довольны услугами Укрзализныци в 2024 году. Самый высокий уровень удовлетворенности поездками - у пассажиров женских и детских вагонов. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает УНН.

Детали

Пассажиры поездов дальнего следования оценивали сервис УЗ в приложении, через которое покупали билет. После завершения поездки им присылали push-уведомления с просьбой оценить поездку и, по желанию, оставить отзыв.

Примечательно, что показатель удовлетворенности поездками в прошедшем году вырос на 4% по сравнению с 2023 годом

- говорится в заметке.

В УЗ отметили, что самый высокий уровень удовлетворенности поездками в 2024 году зафиксирован среди пассажиров:

детских вагонов - 94%;

женских вагонов - 83%.

Также положительные впечатления и высокие оценки поступают от пассажиров, путешествующих модернизированными плацкартными вагонами.

"Полученные через приложение и другие каналы обратной связи оценки, отзывы и обращения обрабатываются Укрзализныцей для выявления текущих проблем и дальнейшего улучшения качества услуг и сервисов", - резюмировали в компании.

Напомним

Более 30 тысяч пассажиров эвакуировала Укрзализныця в 2024 году. Из них значительная часть - наиболее уязвимые группы, пассажиры с инвалидностью, пожилые люди, пассажиры с детьми, с животными и другие социальные категории.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Общество
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