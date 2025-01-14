Настоящий кот и коробка с бабочками: Укрзализныця поделилась интересными находками в поездах и на вокзалах

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 124481 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 120484 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 126732 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 228949 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 286480 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 225834 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 283746 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 150162 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128950 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116546 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

Обстрелы Сумщины: более 80 атак, есть жертвы и разрушения

14 января, 03:09 • 100452 просмотра
Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба

Погода в Украине 14 января: где будет теплее всего и чего ждать от неба

14 января, 05:55 • 26586 просмотра
Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

Авиаудар рф по Сумах: под завалами людей не обнаружили

08:03 • 44519 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 98752 просмотра
Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

Министерство стратегической промышленности: в процессе замены 30 тысяч бракованных мин

08:26 • 36246 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 111381 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 114584 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 114597 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 124501 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 119704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

08:13 • 98752 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 101212 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 107785 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 105350 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 106848 просмотра
Актуальное
Настоящий кот и коробка с бабочками: Укрзализныця поделилась интересными находками в поездах и на вокзалах

Настоящий кот и коробка с бабочками: Укрзализныця поделилась интересными находками в поездах и на вокзалах

Киев  •  УНН

 • 944 просмотра

Read in English

В 2024 году пассажиры УЗ 17 218 раз обращались по поводу утерянных вещей. Среди необычных находок - живые бабочки, бриллиантовый крестик, собачья куртка и даже настоящий кот.

В 2024 году в компанию поступило 17 218 обращений с просьбами найти потерянные вещи.

На своей официальной Facebook-странице компания поделилась самыми неожиданными находками, передает УНН.

Детали

 «Некоторые находки настолько неожиданны, что вызвали лишь один вопрос:

«Как?»,- отмечают в Укрзализныце.

Среди оставленных вещей, в частности, обнаружили:

Ведро с яйцами;

Image

Лук для стрельбы;

Коробка с живыми бабочками;

Мокрый купальник в пакете;

Кот: 

Image

Да, настоящий. Да, живой. Как можно забыть пушистика - загадка для нас всех

- говорится в заметке.

Мясорубку электрическую;

Бриллиантовый крестик с цепочкой;

Кошелек с $6000;

Собачья зеленая куртка;

Как сообщается, в прошлом году пассажиры Укрзализныци 17 218 раз обращались к железнодорожникам с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи.

«Обязательно проверяйте перед выходом из поезда наличие ценных вещей: наушников, павербанков, гаджетов, документов, кошельков, украшений, очков, книг, ключей, носков, зубных щеток, шуруповертов...»,-призывает Укрзализныця.  

Напомним,

67% пассажиров довольны услугами Укрзализныци в 2024 году, что на 4% больше чем в прошлом году. Самый высокий уровень удовлетворенности у пассажиров детских (94%) и женских (83%) вагонов.

В Киеве могут изменить работу транспорта во время воздушной тревоги: что известно07.01.25, 10:11 • 30282 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы