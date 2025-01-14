Настоящий кот и коробка с бабочками: Укрзализныця поделилась интересными находками в поездах и на вокзалах

В 2024 году в компанию поступило 17 218 обращений с просьбами найти потерянные вещи.

На своей официальной Facebook-странице компания поделилась самыми неожиданными находками, передает УНН.

Детали

«Некоторые находки настолько неожиданны, что вызвали лишь один вопрос:

«Как?»,- отмечают в Укрзализныце.

Среди оставленных вещей, в частности, обнаружили:

Ведро с яйцами;

Лук для стрельбы;

Коробка с живыми бабочками;

Мокрый купальник в пакете;

Кот:

Да, настоящий. Да, живой. Как можно забыть пушистика - загадка для нас всех