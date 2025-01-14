Настоящий кот и коробка с бабочками: Укрзализныця поделилась интересными находками в поездах и на вокзалах
Киев • УНН
В 2024 году пассажиры УЗ 17 218 раз обращались по поводу утерянных вещей. Среди необычных находок - живые бабочки, бриллиантовый крестик, собачья куртка и даже настоящий кот.
В 2024 году в компанию поступило 17 218 обращений с просьбами найти потерянные вещи.
На своей официальной Facebook-странице компания поделилась самыми неожиданными находками, передает УНН.
Детали
«Некоторые находки настолько неожиданны, что вызвали лишь один вопрос:
«Как?»,- отмечают в Укрзализныце.
Среди оставленных вещей, в частности, обнаружили:
Ведро с яйцами;
Лук для стрельбы;
Коробка с живыми бабочками;
Мокрый купальник в пакете;
Кот:
Да, настоящий. Да, живой. Как можно забыть пушистика - загадка для нас всех
Мясорубку электрическую;
Бриллиантовый крестик с цепочкой;
Кошелек с $6000;
Собачья зеленая куртка;
Как сообщается, в прошлом году пассажиры Укрзализныци 17 218 раз обращались к железнодорожникам с просьбой найти потерянные в поездах и на вокзалах вещи.
«Обязательно проверяйте перед выходом из поезда наличие ценных вещей: наушников, павербанков, гаджетов, документов, кошельков, украшений, очков, книг, ключей, носков, зубных щеток, шуруповертов...»,-призывает Укрзализныця.
Напомним,
67% пассажиров довольны услугами Укрзализныци в 2024 году, что на 4% больше чем в прошлом году. Самый высокий уровень удовлетворенности у пассажиров детских (94%) и женских (83%) вагонов.
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