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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

Киев  •  УНН

 • 4092 просмотра

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С 27 января поезда в Одессу ускорят на 2-3 часа после ремонта железнодорожной инфраструктуры. Добавлены новые остановки на Николаевщине и станцию Одесса-Восточная для удобства пассажиров.

Укрзализныця объявила, что после завершения ремонта железнодорожной инфраструктуры ряд поездов на Одесском направлении ускорят на 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Детали

Указано, что ускорение поездов стартует с 27 января. 

Среди изменений:  

поезд №51/52 Запорожье - Одесса будет отправляться из Запорожья в 16:00 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29), ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы - 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье - 13:30, ускорение: 1 ч  59 мин.

поезд №53/54 Днепр - Одесса будет отправляться из Днепра в 18:07 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29), ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы - 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр - 11:11, ускорение: 1 ч. 59 мин.

поезд №253/254 Кривой Рог - Одесса будет отправляться из Кривого Рога в 18:03 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29), ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы - 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог - 11:44, ускорение: 1 ч. 59 мин.

поезд №148/147 Киев - Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева - на 2 часа 26 минут. Отправление из Киева - 17:25, прибытие в Одессу - 06:15 (ранее 08:17). Обратно из Одессы - 19:50 (вместо 17:24), прибытие в Киев - 09:02

поезд №7/8 Харьков - Одесса ускорение на 3 часа 12 минут в направлении Одессы и 3 часа 13 минут в направлении Харькова. Отправление из Харькова - 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу - 07:12 (ранее 07:59). Обратно из Одессы - 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков - 09:21 (ранее 09:57). 

Также для удобства пассажиров добавят остановки на Николаевщине: 

- Вознесенск

- Южноукраинск (г. Южноукраинск)

- Колосовка (пгт. Токаревка)

Новая остановка в Одессе для удобства пассажиров: поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им. Котовского,

 - говорится в сообщении.

Настоящий кот и коробка с бабочками: Укрзализныця поделилась интересными находками в поездах и на вокзалах14.01.25, 14:59 • 26213 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
ukrainskie-zheleznie-dorogiУкраинские железные дороги
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