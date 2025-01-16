Ряд поездов в Одессу ускорят: пассажиры будут прибывать на 2 часа быстрее

Укрзализныця объявила, что после завершения ремонта железнодорожной инфраструктуры ряд поездов на Одесском направлении ускорят на 2-3 часа. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци, пишет УНН.

Детали

Указано, что ускорение поездов стартует с 27 января.

Среди изменений:

поезд №51/52 Запорожье - Одесса будет отправляться из Запорожья в 16:00 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29), ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы - 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье - 13:30, ускорение: 1 ч 59 мин.

поезд №53/54 Днепр - Одесса будет отправляться из Днепра в 18:07 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29), ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы - 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Днепр - 11:11, ускорение: 1 ч. 59 мин.

поезд №253/254 Кривой Рог - Одесса будет отправляться из Кривого Рога в 18:03 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29), ускорение: 2 ч. 04 мин. Обратно из Одессы - 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Кривой Рог - 11:44, ускорение: 1 ч. 59 мин.

поезд №148/147 Киев - Одесса в направлении Одессы ускорен на 2 часа 2 минуты, в направлении Киева - на 2 часа 26 минут. Отправление из Киева - 17:25, прибытие в Одессу - 06:15 (ранее 08:17). Обратно из Одессы - 19:50 (вместо 17:24), прибытие в Киев - 09:02

поезд №7/8 Харьков - Одесса ускорение на 3 часа 12 минут в направлении Одессы и 3 часа 13 минут в направлении Харькова. Отправление из Харькова - 20:20 (ранее 17:55), прибытие в Одессу - 07:12 (ранее 07:59). Обратно из Одессы - 22:29 (ранее 19:52), прибытие в Харьков - 09:21 (ранее 09:57).

Также для удобства пассажиров добавят остановки на Николаевщине:

- Вознесенск

- Южноукраинск (г. Южноукраинск)

- Колосовка (пгт. Токаревка)

Новая остановка в Одессе для удобства пассажиров: поезда №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 теперь будут останавливаться на станции Одесса-Восточная, обслуживающей жилой массив им. Котовского,

