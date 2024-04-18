МИД ФРГ вызвал российского посла после задержания диверсантов в Баварии

российского посла вызвали в министерство иностранных дел Германии на фоне новости о задержании диверсантов в Баварии, которые готовили диверсии для того, чтобы сорвать предоставление военной помощи Украине. Об этом пишет DW со ссылкой на Bild, передает УНН.

По данным таблоида Bild, требование вызвать посла поступало от главы министерства Анналены Бербок.

Ноту связывают с задержанием в Баварии двух людей, которые, предположительно, шпионили за военными объектами и в содействии со спецслужбами РФ планировали диверсии, направленные на создание препятствий в предоставлении военной помощи Украине от ФРГ.

Контекст

Spiegel писал, что в Баварии задержали двух шпионов, которые работали на спецслужбы России и хотели устроить диверсии на объектах военной инфраструктуры, чтобы подорвать поддержку Украины.