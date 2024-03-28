Смертельное ДТП в Германии: в МИД заявили, что среди раненых есть украинцы

В результате аварии вблизи немецкого Лейпцига 27 марта пострадали две украинки. Информация о том, что среди погибших гражданка Украины, не подтвердилась Об этом Суспільному сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

Полиция немецкой Саксонии 28 марта уточнила данные о пострадавших в ДТП, которое произошло недалеко от Лейпцига с участием автобуса Flixbus. Четыре женщины погибли, среди 54 травмированных - трое украинцев. В МИД Украины Суспільному сообщили о двух пострадавших женщинах.

"По информации Посольства Украины в Германии, полученной от компетентных органов страны пребывания, в результате ДТП пострадали две гражданки Украины", - сообщили в МИД.

Отмечается, что посольство установило с пострадавшими связь. Одну из женщин доставили в медицинское учреждение сразу после ДТП. По состоянию на сейчас, обе гражданки Украины уже находятся по месту своего проживания.

По предварительным данным, в автобусе находилось 55 человек (53 пассажиров и 2 водителей). В результате ДТП: 4 человека погибли, 29 были ранены, шестеро - в тяжелом состоянии.

"В настоящее время информация о личности погибшей женщины пока еще не подтверждена. Сейчас проводятся мероприятия по идентификации тела, проверяется ее гражданство. Посольство держит дело на особом контроле", - сообщили в МИД.

Немецкие правоохранители написали на своем сайте, что установлена национальность трех погибших в результате аварии. Это 47-летняя полька, 20-летняя индонезийка, которые жили в Берлине, а также 19-летняя немка из Баварии. Личность еще одной погибшей пока не установлена. Ранее писали, что погибших пятеро, расхождения полиция объясняет поисковыми мероприятиями на месте происшествия.

Украинцев в автобусе было трое, пол и возраст не уточнены.

Напомним

Под Лейпцигом, в результате серьезной аварии с участием Flixbus (немецкая компания, которая управляет большим парком междугородних автобусов), по меньшей мере четыре человека погибли и несколько получили ранения. Прокуратура ФРГ расследует обстоятельства аварии, причастность водителя. Речь идет о непредумышленном убийстве и телесных повреждениях по неосторожности.