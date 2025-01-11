В Германии формируют новую дивизию территориальной обороны: что известно
Киев • УНН
Германия создает четвертую дивизию в составе Сухопутных войск для защиты критической инфраструктуры. Новое соединение объединит 6 полков теробороны общей численностью 6000 человек.
Бундесвер создает новое крупное соединение - дивизию территориальной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и dpa.
Детали
По данным СМИ, в апреле 2024 года министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) представил новую структуру бундесвера. По его словам, она нужна для усиления обороноспособности страны. Помимо прочего, она предусматривает реорганизацию и расширение территориальных резервов.
Сейчас в них входят четыре полка территориальной обороны (Heimatschutzregiment). В них есть исключительно резервисты. Они подчиняются командованию в конкретном регионе Германии.
Согласно новым планам, бундесвер сформирует шесть полков теробороны общей численностью примерно 6000 человек в Баварии, Берлине, Гессене, Нижней Саксонии, Мекленбурге - Передней Померании и Северном Рейне - Вестфалии. Их объединят в новую дивизию территориальной обороны. Там будут служить как резервисты, так и действующие военнослужащие.
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Силы территориальной обороны (Heimatschutzkräfte) с 1 апреля подчинят непосредственно Сухопутным войскам (Heer). В настоящее время в их составе всего три дивизии: две танковые (1-я и 10-я), а также дивизия сил быстрого реагирования. В каждой служат около 20 000 человек. Дивизия территориальной обороны станет четвертой.
Добавим
Издание отмечает, что задачей нового соединения станет защита критических объектов внутри Германии, например, портов, железнодорожных объектов, пунктов перевалки грузов, трубопроводов, дорог, мостов, транспортных развязок и цифровой инфраструктуры. В мирное время дивизия территориальной обороны может быть задействована для помощи в случае аварий, терактов или пандемии.
Как сообщает агентство dpa, план создания дивизии территориальной обороны также основан на предположении, что три другие дивизии Сухопутных войск могут перебросить на восточный фланг НАТО, например, в Польшу, Литву или Эстонию, для сдерживания или отражения военной агрессии. Тогда Германии нужна будет надежная защита в тылу.