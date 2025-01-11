У Німеччині формують нову дивізію територіальної оборони: що відомо
Київ • УНН
Німеччина створює четверту дивізію у складі Сухопутних військ для захисту критичної інфраструктури. Нове з'єднання об'єднає 6 полків тероборони загальною чисельністю 6000 осіб.
Бундесвер створює нове велике з'єднання - дивізію територіальної оборони. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW та dpa.
Деталі
За даними ЗМІ, у квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) представив нову структуру бундесверу. За його словами, вона потрібна для посилення обороноздатності країни. Окрім іншого, вона передбачає реорганізацію та розширення територіальних резервів.
Нині до них входять чотири полки територіальної оборони (Heimatschutzregiment). У них є виключно резервісти. Вони підпорядковуються командуванню у конкретному регіоні Німеччини.
Згідно з новими планами, бундесвер сформує шість полків тероборони загальною чисельністю приблизно 6000 осіб у Баварії, Берліні, Гессені, Нижній Саксонії, Мекленбурзі - Передній Померанії та Північному Рейні - Вестфалії. Їх об'єднають у нову дивізію територіальної оборони. Там служитимуть як резервісти, так і чинні військовослужбовці.
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Сили територіальної оборони (Heimatschutzkräfte) з 1 квітня підпорядкують безпосередньо Сухопутним військам (Heer). В даний час в їх складі всього три дивізії: дві танкові (1-а і 10-а), а також дивізія сил швидкого реагування. У кожному служать близько 20 000 чоловік. Дивізія територіальної оборони стане четвертою.
Додамо
Видання зауважує, що завданням нового з'єднання стане захист критичних об'єктів усередині Німеччини, наприклад, портів, залізничних об'єктів, пунктів перевалки вантажів, трубопроводів, доріг, мостів, транспортних розв'язок і цифрової інфраструктури. У мирний час дивізія територіальної оборони може бути задіяна для допомоги у разі аварій, терактів або пандемії.
Як повідомляє агентство dpa, план створення дивізії територіальної оборони також заснований на припущенні, що три інші дивізії Сухопутних військ можуть перекинути на східний фланг НАТО, наприклад, у Польщу, Литву або Естонію, для стримування або відображення військової агресії. Тоді Німеччині потрібний буде надійний захист у тилу.