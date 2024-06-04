Наводнение на юге Германии: число погибших возросло до пяти

На юге Германии в результате масштабных наводнений число погибших возросло до пяти человек. Спасатели обнаружили почти затопленный автомобиль и достали из него тело женщины. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Полиция во вторник сообщила ,что из автомобиля, который затонул во время паводка в Баварии, вытащили тело женщины, в результате чего подтвержденное количество погибших во время наводнения на юге Германии достигло пяти.

Тела остальных четырех человек, погибших во время паводка, были найдены в воскресенье и понедельник.

Полиция сообщила, что пятую жертву нашли во вторник в небольшом городке Маркт Реттенбах. И добавили, что водитель ка, очевидно, проигнорировала шлагбаум, перекрывавший затопленную дорогу.

Отмечается, что хотя на юго-западе Германии ситуация облегчилась, уровень воды остается высоким в некоторых частях Баварии, в частности, в бассейне Дуная и в районе Розенхайма на юго-востоке. Некоторые основные железнодорожные линии, в том числе несколько, ведущие в Мюнхен, все еще заблокированы.

Напомним

Как ранее писал УНН, 1 июня в нескольких районах Баварии была объявлена чрезвычайная ситуация из-за высокого уровня воды в реках. В нескольких населенных пунктах началась эвакуация, свои дома оставили по меньшей мере 150 человек.