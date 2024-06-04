Повінь на півдні Німеччини: кількість загиблих зросла до п'яти
Київ • УНН
На півдні Німеччини кількість загиблих в результаті масштабної повені зросла до п'яти після того, як рятувальники виявили тіло жінки в затопленому автомобілі.
На півдні Німеччини внаслідок масштабних повеней кількість загиблих зросла до п'ятьох людей. Рятувальники виявили майже затоплений автомобіль та дістали з нього тіло жінки. Про це повідомляє AP, пише УНН.
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Поліція у вівторок повідомила, що з автомобіля, який затонув під час паводку у Баварії, витягли тіло жінки, у наслідок чого підтверджена кількість загиблих під час повені на півдні Німеччини досягла п’яти.
Тіла інших чотирьох людей, які загинули під час паводку, були знайдені в неділю та понеділок.
Поліція повідомила, що п'яту жертву знайшли у вівторок у невеликому містечку Маркт Реттенбах. Та додали, що водійка, вочевидь, проігнорувала шлагбаум, що перекривав затоплену дорогу.
Зазначається, що хоча на південному заході Німеччини ситуація полегшилася, рівень води залишається високим у деяких частинах Баварії, зокрема, в басейні Дунаю та в районі Розенхайма на південному сході. Деякі основні залізничні лінії, включно з кількома, що ведуть до Мюнхена, все ще заблоковані.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, 1 червня у кількох районах Баварії була оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.