На півдні Німеччини сталась масштабна повінь: декілька районів евакуювали
Київ • УНН
У кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.
На півдні Німеччини оголосили надзвичайну ситуацію через високий рівень води у річках. місцеві річки почали виходити з берегів після надзвичайно рясних злив. Про це пише Spiegel, передає УНН.
Деталі
Попередньо вже п'ять муніципалітетів Баварії оголосили надзвичайну ситуацію через повінь, це зокрема: Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм, Гюнцбург, Аугсбург, Айхах-Фрідберг та Ной-Ульм.
У виданні додали, що через повінь у районі міста Бургвальден під Аугсбургом прорвало дамбу. У муніципалітеті Бабенгаузен частково зник мобільний зв’язок.
У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб. У зоні стихійного лиха працюють державні служби і волонтерські рятувальні організації.
Як пише видання, в одному з районів Баварії за 24 години з 8 ранку п’ятниці випало 135 літрів опадів на квадратний метр. Загалом ще у багатьох місцях цей показник був вищим за 100 літрів.
Доповнення
Подекуди місцева влада радить зробити запаси кип'яченої питної води з огляду на ризик забруднення.
Також відомо, що очільник Баварії Маркус Зьодер та земельний міністр внутрішніх справ Йоахім Германн заявили, що вирушають у зону стихійного лиха, щоб на власні очі оцінити ситуацію.
Нагадаємо
Сильний дощ призвів до затоплення вулиць і підвалів у деяких районах Німеччини. Автомобілі пливли вулицями, а люди опинилися замкнені у своїх будинках.