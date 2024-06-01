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На півдні Німеччини сталась масштабна повінь: декілька районів евакуювали

На півдні Німеччини сталась масштабна повінь: декілька районів евакуювали

Київ • УНН

 • 47841 перегляди

У кількох районах Баварії оголошена надзвичайна ситуація через високий рівень води у річках. У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб.

На півдні Німеччини оголосили надзвичайну ситуацію через високий рівень води у річках. місцеві річки почали виходити з берегів після надзвичайно рясних злив. Про  це пише Spiegel, передає УНН.

Деталі 

Попередньо вже п'ять муніципалітетів Баварії оголосили надзвичайну ситуацію через повінь, це зокрема: Пфаффенгофен-ан-дер-Ільм, Гюнцбург, Аугсбург, Айхах-Фрідберг та Ной-Ульм.

У виданні додали, що через повінь у районі міста Бургвальден під Аугсбургом прорвало дамбу. У муніципалітеті Бабенгаузен частково зник мобільний зв’язок.

У кількох населених пунктах почалася евакуація, свої домівки залишили щонайменш 150 осіб. У зоні стихійного лиха працюють державні служби і волонтерські рятувальні організації.  

Як пише видання, в одному з районів Баварії за 24 години з 8 ранку п’ятниці випало 135 літрів опадів на квадратний метр. Загалом ще у багатьох місцях цей показник був вищим за 100 літрів.

Доповнення

Подекуди місцева влада радить зробити запаси кип'яченої питної води з огляду на ризик забруднення. 

Також відомо, що очільник Баварії Маркус Зьодер та земельний міністр внутрішніх справ Йоахім Германн заявили, що вирушають у зону стихійного лиха, щоб на власні очі оцінити ситуацію. 

Нагадаємо

Сильний дощ призвів до затоплення вулиць і підвалів у деяких районах Німеччини. Автомобілі пливли вулицями, а люди опинилися замкнені у своїх будинках.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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