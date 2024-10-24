Убийство в Германии двух украинских военных: против россиянина выдвинули обвинения

ukenru
Эксклюзив
Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона
  •  22330 просмотра

Бровары с теплом. Мэр города рассказал о первой неделе отопительного сезона

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет
  •  57130 просмотра

ЕС одобрил помощь Украине до 35 млрд евро с использованием доходов от активов рф: предусматривает кредит на 45 лет

Эксклюзив
Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы
  •  119962 просмотра

Популизм вместо результатов: эксперт раскритиковал заявления главы АРМА Думы

Эксклюзив
Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать
  •  133182 просмотра

Необходимо выбрать хотя бы одно-два действия, которые будут расслаблять: сомнолог рассказала, как выработать привычку быстрее засыпать

Эксклюзив
С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток
  •  132764 просмотра

С каждым днем ситуация ухудшается: эксперт о дефиците водителей частных маршруток

Эксклюзив
Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф
  •  128730 просмотра

Александр Рувин: электронный реестр вооружения - необходимый шаг к ускорению идентификации оружия рф

Эксклюзив
В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью
23 октября 2024, 08:41  •  117530 просмотра

В ГПСУ не исключают возможные изменения в пересечении границы для мужчин с инвалидностью

Эксклюзив
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
23 октября 2024, 08:29  •  145525 просмотра

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

Эксклюзив
Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны
23 октября 2024, 06:25  •  116449 просмотра

Женщины за рулем: как растет доля водительниц в такси во время войны

УНН ищет редактора ленты новостей
22 октября 2024, 13:16  •  136736 просмотра

УНН ищет редактора ленты новостей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

В Киеве работает противовоздушная оборона - КГВА

  •  101005 просмотра
Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области

Осужденный рф крымчанин Азиз Ахтемов прибыл в СИЗО нвосибирской области

  •  58397 просмотра
Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

Зарабатывали ежемесячно 10 тысяч долларов: в Тернопольской области будут судить группу наркоторговцев

  •  100326 просмотра
Харрис назвала Трампа "фашистом", который хочет "бесконтрольной власти"

Харрис назвала Трампа "фашистом", который хочет "бесконтрольной власти"

  •  45003 просмотра
Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

Орбан обвинил ЕС в попытке "свергнуть" его правительство в Венгрии

  •  94321 просмотра
публикации
Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

Управленческий провал: глава АРМА Дума отправляет осматривать активы в регионы своего заместителя по вопросам евроинтеграции

  •  1295 просмотра
Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

  •  133819 просмотра
Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

Расследование с привкусом безнаказанности: действия главного юриста НБУ подрывают доверие к банковской системе

  •  134007 просмотра
НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

НАБУ за средства из бюджета приобрело себе тысячу медалей - тендер

  •  135008 просмотра
"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми

"Чем младше ребенок, тем большим стрессом для него может быть развод родителей": психолог рассказала, как лучше говорить о разводе с детьми
Эксклюзив

23 октября 2024, 08:29  •  145525 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

72-летний Лиам Нисон заявил, что уходит из боевиков

  •  5773 просмотра
Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

Обычные партнеры звезд: Лана Дель Рей и не только

  •  16608 просмотра
В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

В США презентовали роскошный дом на колесах, стоимость которого стартует от 750 тыс. долларов

  •  52687 просмотра
Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

Приход Ла-Нинья откладывается до ноября, Эль-Нинья может сохраниться до марта 2025 года

  •  102919 просмотра
Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

Сценаристка "Властелина колец" рассказала о создании еще одного фильма франшизы

21 октября 2024, 19:10  •  114485 просмотра
Актуальное
Убийство в Германии двух украинских военных: против россиянина выдвинули обвинения

Убийство в Германии двух украинских военных: против россиянина выдвинули обвинения

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 09:29  •  857 просмотра

Read in English

57-летнего россиянина обвиняют в убийстве двух украинских солдат в Мурнау в апреле. По данным следствия, мужчина убил военных после спора о войне.

57-летнего россиянина судят за убийство двух украинских военнослужащих в немецком Мурнау в апреле этого года. По мнению следователей, мотивом преступления стала «оскорбленная национальная гордость». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euronews

Детали 

В апреле мужчина зарезал двух украинских солдат на улице в небольшом городке Мурнау в Верхней Баварии. Военные проходили реабилитацию после ранений в травматологической клинике. 

Предполагаемый преступник - 57-летний гражданин России, который проживает в Германии с 1990-х годов. Прокуратура Мюнхена выдвинула против него обвинение в убийстве.

По данным следствия, россиянин и двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет были знакомы друг с другом.  В тот день они вместе выпивали. Между ними возник спор о войне в Украине.

Обвиняемый решил, что военные «задели его национальную гордость». По словам следователей баварского Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET), он был ярым сторонником агрессивной войны России и националистом.

По сообщениям СМИ, обвиняемый затем покинул мужчину, ушел в свою квартиру, впрочем вернулся с ножом и напал на двух солдат. Один из них скончался сразу на месте происшествия, другой - чуть позже в больнице.

Предполагаемый преступник был арестован в своей квартире вскоре после нападения и с тех пор находится под стражей. 

Напомним

27 апреля в немецком городе Мурнау, на территории торгового центра нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице. По подозрению в этом задержали 57-летнего гражданина рф.

Отмечается, что один из погибших украинских военных служил в Десантно-штурмовых войсках и получил ранения в боях за Белогоровку.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости МираНаши за границей
bavariiaБавария
germaniyaГермания
ukrainaУкраина