Убийство в Германии двух украинских военных: против россиянина выдвинули обвинения

57-летнего россиянина судят за убийство двух украинских военнослужащих в немецком Мурнау в апреле этого года. По мнению следователей, мотивом преступления стала «оскорбленная национальная гордость». Об этом УНН сообщает со ссылкой на Euronews.

Детали

В апреле мужчина зарезал двух украинских солдат на улице в небольшом городке Мурнау в Верхней Баварии. Военные проходили реабилитацию после ранений в травматологической клинике.

Предполагаемый преступник - 57-летний гражданин России, который проживает в Германии с 1990-х годов. Прокуратура Мюнхена выдвинула против него обвинение в убийстве.

По данным следствия, россиянин и двое украинцев в возрасте 23 и 36 лет были знакомы друг с другом. В тот день они вместе выпивали. Между ними возник спор о войне в Украине.

Обвиняемый решил, что военные «задели его национальную гордость». По словам следователей баварского Центрального управления по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET), он был ярым сторонником агрессивной войны России и националистом.

По сообщениям СМИ, обвиняемый затем покинул мужчину, ушел в свою квартиру, впрочем вернулся с ножом и напал на двух солдат. Один из них скончался сразу на месте происшествия, другой - чуть позже в больнице.

Предполагаемый преступник был арестован в своей квартире вскоре после нападения и с тех пор находится под стражей.



Напомним

27 апреля в немецком городе Мурнау, на территории торгового центра нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. От тяжелых травм 36-летний мужчина скончался на месте, а второй 23-летний пострадавший скончался вечером в соседней больнице. По подозрению в этом задержали 57-летнего гражданина рф.

Отмечается, что один из погибших украинских военных служил в Десантно-штурмовых войсках и получил ранения в боях за Белогоровку.