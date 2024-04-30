Вбивство українських військових в Німеччині: один із загиблих був бійцем ДШВ
Київ • УНН
Днями у Німеччині вбили двох українських військових, які прибули туди на лікування. Один із загиблих раніше служив у Десантно-штурмових військах та отримав поранення у боях за Білогорівку.
Одним з українських військових, які загинули у Німеччині 27 квітня, був військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. Про це пише УНН з посиланням на заяву командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Деталі
Встановлено особу одного із військовослужбовців, які загинули у Німеччині у місті Мурнау. Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України
Військові розповіли, що чоловік у 2023 році він був поранений у боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію в Німеччині.
Командування приносить щирі співчуття родичам та друзям загиблого військовослужбовця.
Нагадаємо
У німецькому місті Мурнау, на території торгового центру, 27 квітня знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні. За підозрою у цьому затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином росії.
Вбивство двох військових у Німеччині: за повідомленнями поліції, "поки що немає ознак", що злочин пов'язаний з війною - ЗМІ29.04.24, 14:55 • 11231 перегляд