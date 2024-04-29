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Вбивство двох військових у Німеччині: за повідомленнями поліції, "поки що немає ознак", що злочин пов'язаний з війною - ЗМІ

Вбивство двох військових у Німеччині: за повідомленнями поліції, "поки що немає ознак", що злочин пов'язаний з війною - ЗМІ

Київ • УНН

 • 11226 перегляди

Двоє українських солдатів були вбиті громадянином Росії в Мурнау, Німеччина, але поліція не знайшла жодних ознак, які б пов'язували цей злочин з війною Росії проти України.

Згідно з повідомленнями німецької поліції, у справі про вбивство двох українських військових у Баварії, за підозрою у чому затримали росіянина, поки що "немає ознак", які б пов'язували злочин з війною росії проти України, повідомляє dpa, пише УНН.

Деталі

"Згідно з повідомленнями поліції в понеділок, поки що немає ознак того, що злочин пов'язаний з російською війною проти України, яку президент росії володимир путін розпочав 24 лютого 2022 року", - пише видання.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн, вказує видання BR24, заявив, що "наразі немає переконливих ознак того, що це є "відображенням протистояння між росією та Україною". 

За даними розслідування, схоже, що троє чоловіків знали один одного, сказав речник поліції. Деталі ще потребують уточнення.

Як пише BR24, "за попередньою інформацією, причиною злочину стала сварка з українцями". "За даними поліції, чоловік був п’яний та зізнався у скоєному. Про що саме виникла суперечка, поки неясно", - зазначає видання.

Зазначається, що підозрюваним виявився 57-річний громадянин росії, який тривалий час проживає в Мурнау. За даними поліції, його затримали без опору. Він перебуває під вартою. Як повідомляють місцеві, імовірного зловмисника раніше неодноразово помічали. Він також був відомий поліції.

Як повідомляється, на місце трагедії перед торговим центром у центрі Мурнау люди принесли квіти, фотографії та прощальні вітання жертвам убивства. "У суспільстві існує велика симпатія, і питання чому хвилює багатьох людей. Жителі спокійного курорту Мурнау шоковані", - вказує видання.

Як реагує федеральний уряд

Представник уряду Штеффен Хебестрайт назвав убивство у Мурнау двох українських військових, вбитих ножем, "тривожним інцидентом". Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції у Берліні у понеділок, він сказав, що тепер обставини необхідно вивчити уважніше. Це справа влади Баварії.

Хебестрайт сказав, що мотиви злочину можна лише припускати, але утримається від цього, оскільки підстави слабкі. Представник уряду ФРН буквально сказав: "Очевидно, що ми в жодному разі не можемо терпіти щось подібне на німецькій землі, і що українці, які сховалися разом з нами від російської агресивної війни в Україні, мають бути тут у безпеці, особливо у безпеці від переслідувань".

Що далі

Прокуратура порушила справу за підозрою у подвійному вбивстві. Для з'ясування злочину кримінальна поліція Гарміш-Партенкірхена запросила інформацію у свідків.

Нагадаємо

У німецькому місті Мурнау, на території торгового центру, 27 квітня знайшли двох українців з ножовими пораненнями. Від тяжких травм 36-річний чоловік помер на місці, а другий 23-річний потерпілий помер увечері в сусідній лікарні. За підозрою у цьому затримано 57-річного підозрюваного. Підозрюваний є громадянином росії.  

В МЗС підтвердили вбивство двох українських військових у Німеччині 28.04.24, 20:44 • 57124 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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